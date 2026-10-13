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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt cần ESG để có vốn rẻ và đơn hàng lớn

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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt cần ESG để có vốn rẻ và đơn hàng lớn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp thực hành ESG trong 12 tháng để tiếp cận vốn rẻ và mở rộng đơn hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Nhà nước #Quản lý rủi ro môi trường #Tín dụng ESG #Doanh nghiệp Việt #Vốn rẻ

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