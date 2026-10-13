[VIDEO] Doanh nghiệp Việt cần ESG để có vốn rẻ và đơn hàng lớn

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Gen Z kiếm tiền giỏi hơn mọi thời đại nhưng vẫn nghèo trong suy nghĩ?
Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp thực hành ESG trong 12 tháng để tiếp cận vốn rẻ và mở rộng đơn hàng.
Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp thực hành ESG trong 12 tháng để tiếp cận vốn rẻ và mở rộng đơn hàng.
Trong 8 tháng, Việt Nam nhập 124 nghìn tấn thịt lợn, giá giảm 36% xuống còn 45 nghìn đồng/kg, Brazil chiếm 45% thị trường, gây áp lực cho nông dân.
Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.
Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.
Các ngân hàng như Techcombank, VPBank, ACB, BIDV cạnh tranh tuyển dụng chuyên gia quản lý gia sản để phục vụ người giàu Việt, dự kiến tài sản quản lý tăng mạnh đến 2027.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
CEO Nvidia Jensen Huang phản đối cảnh báo AI hủy diệt nhân loại năm 2030, khẳng định xác suất bằng 0 và luật hiện hành tại Mỹ đã đủ để quản lý rủi ro.
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lương tối đa 300 triệu đồng/tháng cho tổng công trình sư nhiệm vụ chiến lược, thu hút nhân tài về viện, trường, doanh nghiệp.
Đất nền tại TPHCM giảm gần 3%, nhiều chủ đất cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn gặp khó trong việc bán ra, phản ánh thị trường bất động sản chững lại.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.
Trong 8 tháng, Việt Nam nhập 124 nghìn tấn thịt lợn, giá giảm 36% xuống còn 45 nghìn đồng/kg, Brazil chiếm 45% thị trường, gây áp lực cho nông dân.
Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.
Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.
Các ngân hàng như Techcombank, VPBank, ACB, BIDV cạnh tranh tuyển dụng chuyên gia quản lý gia sản để phục vụ người giàu Việt, dự kiến tài sản quản lý tăng mạnh đến 2027.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
CEO Nvidia Jensen Huang phản đối cảnh báo AI hủy diệt nhân loại năm 2030, khẳng định xác suất bằng 0 và luật hiện hành tại Mỹ đã đủ để quản lý rủi ro.
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lương tối đa 300 triệu đồng/tháng cho tổng công trình sư nhiệm vụ chiến lược, thu hút nhân tài về viện, trường, doanh nghiệp.
Đất nền tại TPHCM giảm gần 3%, nhiều chủ đất cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn gặp khó trong việc bán ra, phản ánh thị trường bất động sản chững lại.
Người Việt dành gần 13 tiếng mỗi tuần xem video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts. Chuyên gia cảnh báo tác động tiêu cực đến khả năng tập trung.
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