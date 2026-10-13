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[VIDEO] David Thái giành quyền kiểm soát Highlands Coffee, định giá gần 20 nghìn tỷ

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[VIDEO] David Thái giành quyền kiểm soát Highlands Coffee, định giá gần 20 nghìn tỷ

Tập đoàn Jollibee bán 11% cổ phần Highlands Coffee cho Việt Thái, giúp David Thái nâng sở hữu lên 51%, kiểm soát chuỗi cà phê.

Minh Quân - Hà Anh
#Highlands Coffee #Tập đoàn Jollibee #Cà phê Việt Nam #Quản trị doanh nghiệp #Cổ phần doanh nghiệp

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