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[VIDEO] Đất nền TPHCM giảm sâu, cắt lỗ tỷ đồng vẫn khó bán

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[VIDEO] Đất nền TPHCM giảm sâu, cắt lỗ tỷ đồng vẫn khó bán

Đất nền tại TPHCM giảm gần 3%, nhiều chủ đất cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn gặp khó trong việc bán ra, phản ánh thị trường bất động sản chững lại.

Minh Quân - Hà Anh
#Đất nền TPHCM #Thị trường bất động sản #Giá đất giảm #Chốt lời đất nền #Thị trường thứ cấp

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