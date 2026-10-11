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[VIDEO] CEO Nvidia bác bỏ kịch bản AI tận thế năm 2030, xác suất bằng 0

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[VIDEO] CEO Nvidia bác bỏ kịch bản AI tận thế năm 2030, xác suất bằng 0

CEO Nvidia Jensen Huang phản đối cảnh báo AI hủy diệt nhân loại năm 2030, khẳng định xác suất bằng 0 và luật hiện hành tại Mỹ đã đủ để quản lý rủi ro.

Minh Quân - Hà Anh
#CEO Nvidia #AI tận thế #Jensen Huang #Rủi ro AI #Luật AI Mỹ

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