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[VIDEO] AI cá nhân: Con dao hai lưỡi đẩy doanh nghiệp vào rủi ro bảo mật

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[VIDEO] AI cá nhân: Con dao hai lưỡi đẩy doanh nghiệp vào rủi ro bảo mật

Gần 60% người lao động Việt Nam tự sử dụng AI nhưng chỉ 13% doanh nghiệp triển khai chính thức, gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.

Minh Quân - Hà Anh
#AI cá nhân #Bảo mật doanh nghiệp #Rủi ro rò rỉ dữ liệu #Sử dụng AI trong lao động #Triển khai AI

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