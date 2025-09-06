Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 7/9: Kim Ngưu nhận lộc trời ban, quý nhân dẫn lối

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 7/9: Kim Ngưu nhận lộc trời ban, quý nhân dẫn lối

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/9, Kim Ngưu hôm nay may mắn, mọi việc đều thuận lợi như ý, Song Tử linh hoạt đầu óc, hãy nắm bắt ý tưởng thú vị.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không dễ bị người khác bắt nạt, có điều gì không hài lòng sẽ trực tiếp nói ra. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng đối đầu trực diện với cấp trên hay khách hàng, lấy năng lực chuyên môn để thuyết phục sẽ tốt hơn. Tài lộc: Ở phương diện đầu tư tài chính, tránh bốc đồng tham gia vào những dự án mình chưa hiểu rõ thì sẽ không lo bị thua lỗ. Tình cảm: Khi ở bên người ấy, đừng áp đặt ý kiến một chiều thì mối quan hệ mới không xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Thể lực tương đối dồi dào.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu mọi việc diễn ra thuận lợi, giống như được quý nhân trợ giúp. Sự nghiệp: Bạn khá may mắn, gặp được khách hàng và đối tác ôn hòa, dễ trao đổi, việc bàn bạc và tiến hành dự án đều được tôn trọng và thông suốt. Tài lộc: Có thể thử tham gia một vài dự án ngắn hạn, miễn là không đầu tư quá nhiều vốn thì không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Quan hệ tình cảm tiến triển hài hòa, hầu như không có chuyện khiến cả hai phải phiền lòng. Sức khỏe: Tinh thần thoải mái, cơ thể không thấy khó chịu.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử sẽ xuất hiện vài ý tưởng thú vị, nếu biến thành thành quả thực tế thì càng tốt. Sự nghiệp: Nơi công sở rất cần khả năng ứng biến của bạn, đầu óc linh hoạt mới giải quyết được vấn đề, đặc biệt khi đối diện với sự gây khó của cấp trên hay khách hàng thì không thể hoàn toàn bị động. Tài lộc: Chỉ cần thực hiện dự án theo kế hoạch thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Hai người đều có nhu cầu trò chuyện, sẽ không bỏ mặc nhau. Sức khỏe: Nên vận động hợp lý để gân cốt dẻo dai.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải nên thư giãn một chút, làm việc từ tốn sẽ ít mắc sai lầm. Sự nghiệp: Khi làm việc, bạn cảm thấy sự cố gắng của mình được công nhận, kết quả dự án thường khiến khách hàng hoặc cấp trên hài lòng, điều đó cũng giúp bạn lấy lại sự tự tin. Tài lộc: Đừng đặt kỳ vọng quá viển vông vào các dự án đầu tư, hãy nhìn nhận lý trí về lợi nhuận. Tình cảm: Bạn cần được người ấy quan tâm và ở bên nhiều hơn, dễ bám dính đối phương. Sức khỏe: Tâm trạng ổn định, ít khi nổi nóng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có áp lực tâm lý khá nặng, làm gì cũng thấy uể oải. Sự nghiệp: Khối lượng công việc nhiều và áp lực lớn, bạn cần giữ vững tinh thần để đối phó, không được thấy khó khăn liền sợ hãi hay rút lui. Tài lộc: Cần kiểm soát tốt nợ nần, chú trọng tiết kiệm và tìm cách tăng thêm nguồn thu nhập. Tình cảm: Khi ở bên nhau, cả hai đừng thường xuyên dùng lời lẽ làm tổn thương, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi đầy đủ, cẩn thận mất ngủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên cho mình thời gian thư giãn, đừng vội vàng. Sự nghiệp: Công việc không bận rộn, có thời gian để tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học, đôi khi thảnh thơi một chút cũng không sao. Tài lộc: Hiện chưa có dự án đầu tư tốt, hãy tạm thời chờ thời cơ. Tình cảm: Hai bạn đều thích cách ở bên nhau nhẹ nhàng và có cảm giác an toàn. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi hợp lý, chú ý chăm sóc cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần biết sắp xếp thời gian hợp lý thì mọi việc sẽ trôi chảy. Sự nghiệp ổn, trong công việc nên duy trì quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm, như vậy làm việc sẽ thuận lợi hơn. Tài vận khá, chỉ cần kiên nhẫn làm tốt những dự án hiện có thì sẽ có thu nhập, đừng xem thường những khoản nhỏ. Tình cảm ổn, đôi bên đều cho nhau khoảng không gian riêng, có lợi cho sự phát triển quan hệ. Sức khỏe tốt, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp muốn làm rõ một số vấn đề nhưng chưa có cách. Sự nghiệp bình thường, trong công việc đôi khi bạn không có phương án tốt, nên khiêm tốn hỏi ý kiến người khác, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ. Tài vận trung bình, trong đầu tư tài chính cần lên kế hoạch, tư duy rõ ràng, nếu đầu óc trống rỗng thì chắc chắn không ổn. Tình cảm bình thường, nên bớt xét nét với nửa kia, hãy hiểu và bao dung nhiều hơn. Sức khỏe trung bình, nên bổ sung thêm vitamin.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần hành động dứt khoát, tránh trì hoãn quá mức. Sự nghiệp hơi yếu, có thể bạn sẽ phải dọn dẹp những vấn đề rắc rối không do mình gây ra, nếu không thoái thác được thì cần chú ý bảo vệ quyền lợi bản thân. Tài vận kém, chi tiêu nhiều, thường thấy thiếu tiền. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên nửa kia nên quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và khó khăn của họ, đừng thờ ơ. Sức khỏe hơi kém, chú ý tránh nóng trong người.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có phần cố chấp, không đạt mục tiêu không bỏ cuộc, nhưng nhờ vậy dễ thành công. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc cần cảnh giác, không vượt quá nguyên tắc, linh hoạt trong khuôn khổ sẽ dễ thành công. Tài vận ổn, đừng vì tham mà chọn dự án không phù hợp, như vậy sẽ tránh được tổn thất. Tình cảm tạm ổn, nửa kia có thói quen chia sẻ mọi chuyện với bạn, khiến bạn vừa cảm thấy được cần, vừa đôi khi thấy hơi quá sức. Sức khỏe khá tốt, chú ý kiểm soát chế độ ăn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ thấy mình được đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra, năng lực chuyên môn cũng được công nhận. Sự nghiệp tốt, trong công việc bạn sẽ được hưởng tài nguyên tương ứng với vị trí của mình. Tài vận tốt, nên nghe lời khuyên của quý nhân khi đầu tư, cẩn trọng trong lựa chọn sẽ không bị thua thiệt. Tình cảm ổn, người thân và bạn bè đều ủng hộ mối quan hệ tình cảm của bạn, ít có lời ra tiếng vào. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư thích giao lưu với người thẳng thắn, giữa người thật thà không cần nhiều khách sáo. Sự nghiệp tốt, trong công việc nên gần gũi người quân tử, tránh xa tiểu nhân, học hỏi kinh nghiệm gián tiếp từ người khác, chăm chỉ sẽ đạt kết quả tốt. Tài vận khá, khi có người giới thiệu dự án thì có thể tham khảo, biết đâu lại hợp với mình. Tình cảm ổn, cả hai đều nỗ lực vì tình yêu, ít khi hành xử thiếu lý trí. Sức khỏe tốt, tinh thần dồi dào.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

