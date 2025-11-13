Từ 1/1/2026, Thần Tài mở lối, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục

Bước sang năm 2026, vận khí xoay chuyển mạnh mẽ giúp 3 con giáp này liên tiếp đón may mắn, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng hanh thông, tiền về như suối.
Diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment là Hải Tú vừa bước sang tuổi 28 và gây chú ý với bộ ảnh sinh nhật mang phong cách trẻ trung.
Xu Yangtian, nhà sáng lập Shein sở hữu đế chế thời trang 100 tỷ USD nhưng vẫn ẩn danh, không dùng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện công khai.
Nằm giữa biển Tasman, quần đảo Lord Howe (Úc) là thiên đường nhiệt đới nhỏ bé, được bảo tồn gần như nguyên sơ giữa đại dương bao la.
Ít ai biết, hai loại cá rất quen thuộc, được bán phổ biến ở Việt Nam lại được đánh giá "tốt nhất thế giới".
MV “Mục hạ vô nhân” của Soobin Hoàng Sơn, Binz không chỉ gây chú ý bởi giai điệu Xẩm hiện đại mà còn dẫn khán giả qua ba miền đất mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment là Hải Tú vừa bước sang tuổi 28 và gây chú ý với bộ ảnh sinh nhật mang phong cách trẻ trung.
Sau hơn 3 tháng đón con đầu lòng, “đả nữ” Ngô Thanh Vân lần đầu chia sẻ những cảm xúc chân thật về hành trình làm mẹ ở tuổi 46.
Trong không khí se lạnh, lãng mạn của mùa thu Hà Nội, hot girl Lê Phương Anh vừa chia sẻ bộ ảnh mới được chụp tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có thể đạt được thành tựu đầy vẻ vang và vận may tài vận tăng mạnh.
Chỉ với 150.000 tệ (tương đương hơn 550 triệu đồng), căn hộ 37m2 mang đến cảm giác thoáng rộng hơn căn 70m2.
Mới đây, "hot girl bóng đá nữ Việt Nam" Nguyễn Thanh Nhã chia sẻ loạt ảnh đời thường khiến cộng đồng mạng “đổ rầm rầm”.
Mới đây, các chuyên gia phát hiện con dấu hình trụ 3.800 năm tuổi, liên quan đến nghi lễ tôn vinh nữ thần cổ đại trong khu khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ăn đu đủ thường xuyên giúp tăng miễn dịch, bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, giảm viêm và làm chậm lão hóa, giữ làn da khỏe đẹp tự nhiên.
BTV Hoài Anh đăng bài cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản giả mạo cô nhằm mục đích lừa đảo.
Nghiên cứu mới cho thấy có thể tồn tại lối vào thứ hai trong kim tự tháp Menkaure, dựa trên phát hiện hai khoang khí bí ẩn và các dấu vết đá granite mịn.
Don Quảng Ngãi đặc sản nhuyễn thể nhỏ xíu, vị ngọt thanh, chế biến giản dị nhưng gây thương nhớ, ăn cùng bánh tráng là chuẩn vị miền Trung.
Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology xếp Hoa hậu Kiều Duy vào danh sách top 5 thí sinh Miss International 2025 gây chú ý.
Chao đã ngừng cập nhật nội dung từ ngày 3/9, sau những chỉ trích liên quan đến việc cô viết sai tiêu ngữ trong bài đăng mừng Quốc khánh.
Với trọng tâm là phục hồi nhân phẩm, nhà tù Halden ở Na Uy là nơi các tù nhân có phòng giam riêng, tham gia các hoạt động như yoga, làm đồ gỗ...
Cá hải long cỏ (Phyllopteryx taeniolatus) là sinh vật mang vẻ đẹp ma mị dưới đáy biển nước Úc, với hình dáng như cành rong biết bơi khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Tại triển lãm EICMA Milan 2025, thương hiệu Italjet lại một lần nữa khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khi trình làng mẫu xe tay ga Italjet Roadster 400.