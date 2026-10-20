Triệt phá đường dây trộm hơn 10 tấn thịt chó bằng... ôtô

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến nhóm trộm cắp chó và tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây tiêu thụ.

Đầu tháng 10/2026, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Bá Long (sinh năm 1997, hiện cư trú tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Bình (thành phố Đồng Nai) kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long (khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện căn nhà được quây kín bằng hàng rào tôn, bên trong bố trí khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Kiểm tra một xe ô tô đang đậu trong sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết, tổng khối lượng hơn 300kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Tiếp tục khám xét, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 32 con chó đã được làm thịt, tổng khối lượng gần 420 kg và 57 con mèo đã được làm thịt, tổng khối lượng hơn 170 kg, được cất giữ trong các thùng xốp, tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Từ kết quả kiểm tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả.

Chỉ tính riêng trong đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm đối tượng đã trộm cắp 21 con chó trên địa bàn các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng khối lượng hơn 300 kg, giá trị tài sản theo giá thị trường ước tính khoảng từ 19 đến hơn 20 triệu đồng đồng. Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Ngày 9/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (sinh năm 1986, cư trú tại thành phố Đồng Nai) đến Cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Vân đã khai nhận hành vi liên quan đến hoạt động trộm cắp, sơ chế và tiêu thụ chó, mèo của nhóm Nguyễn Bá Long.

Đối tượng Nguyễn Long Yến Vân người điều hành phân phối tiêu thụ thịt chó sau khi nhóm trộm được

Theo đó, Nguyễn Long Yến Vân và Nguyễn Bá Long chung sống với nhau như vợ chồng. 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán kiếm tiền, đồng thời phân công các đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh, buôn bán thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố để chào bán. Sau khi thống nhất số lượng, giá cả, Vân thông báo cho Long tổ chức đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây trộm, tiêu thụ thịt chó

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trên hoạt động kinh doanh, buôn bán thịt chó. Tổng cộng, qua dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối trên với Nguyễn Long Yến Vân, Cơ quan điều tra xác định số lượt chuyển tiền hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Tại Cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận biết số thịt chó do Nguyễn Long Yến Vân cung cấp có nguồn gốc từ hoạt động trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục thu mua nhằm hưởng lợi từ việc kinh doanh, bán lại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng Lương Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1985, trú tại Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Long Yến Vân.