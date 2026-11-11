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Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser Hybrid triệu hồi tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu

Toyota Land Cruiser Hybrid đang phải triệu hồi tại Mỹ, do lỗi hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu có thể gây cháy xe. Có hơn 105.000 xe trong diện ảnh hưởng.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 Hybrid 2026 mới.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Toyota đang phải triệu hồi hàng loạt xe Land Cruiser Hybrid do mối nối của đường ống dẫn nhiên liệu có thể bị lỏng, gây rò rỉ nhiên liệu và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Tổng cộng, Toyota phải triệu hồi 105.794 chiếc Land Cruiser Hybrid (thuộc đời 2024 - 2027) tại thị trường Mỹ do lỗi trên. Tại đại lý, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, thay thế mối nối của đường ống nhiên liệu và bổ sung thêm chi tiết gia cố miễn phí để khắc phục lỗi hoàn toàn.

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Toyota Land Cruiser Hybrid triệu hồi tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Vào tháng 3 vừa qua, Land Cruiser đã bị triệu hồi với số lượng gần 700 chiếc tại Việt Nam do lỗi phần mềm điều khiển hộp số, làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe.

Trước đó, vào tháng 12/2025, mẫu SUV này cũng nằm trong danh sách triệu hồi tại Việt Nam do lỗi phần mềm hỗ trợ đỗ xe, với tổng số lượng ảnh hưởng tới hơn 2.200 chiếc, tiếp nối đợt triệu hồi trên toàn cầu trước đó vào tháng 11/2025.

Toyota Việt Nam cũng đã bắt đầu bán Land Cruiser Hybrid tại Việt Nam (với phiên bản HEV) từ tháng 9 vừa qua, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá niêm yết 4,71 tỷ đồng.

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