Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Toyota Innova 2027 Facelift có những nâng cấp đáng mong đợi?

Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026. Xe sẽ được tinh chỉnh ngoại thất, trang bị nội thất và tiếp tục duy trì động cơ xăng và hybrid.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova 2027 Facelift mới.

Toyota đã xác nhận thời điểm ra mắt Innova Hycross phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ vào ngày 25/11/2026, sau nhiều tháng mẫu xe này xuất hiện trên đường thử. Đây sẽ là đợt nâng cấp đáng kể đầu tiên của Innova Hycross kể từ khi ra mắt thị trường vào cuối năm 2022.

Theo những hình ảnh xe chạy thử, Innova Hycross 2027 có thể được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe, với lưới tản nhiệt rộng và góc cạnh hơn, cụm đèn pha projector thanh mảnh cùng cản trước thiết kế mới.

3-1135.jpg
Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026.

Một số thay đổi khác được đồn đoán gồm đèn sương mù LED dạng điểm ảnh, mâm hợp kim mới và đồ họa đèn hậu được tinh chỉnh. Trong khi đó, kiểu dáng tổng thể, đường viền cửa kính và thiết kế nóc xe dự kiến không thay đổi đáng kể.

Bên trong khoang lái, Innova Hycross mới được kỳ vọng bổ sung các trang bị tương tự phiên bản tại Indonesia, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch trên các phiên bản cao cấp. Toyota cũng có thể nâng cấp phần mềm giải trí, thay đổi màu sắc, vật liệu nội thất và điều chỉnh danh mục trang bị giữa các phiên bản.

2-4127.jpg
Theo những hình ảnh xe chạy thử, Innova Hycross 2027 có thể được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe, với lưới tản nhiệt rộng và góc cạnh hơn.

Hiện Innova Hycross tại Ấn Độ đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, ghế chỉnh điện, hàng ghế thứ hai có đệm đỡ chân chỉnh điện và gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên một số phiên bản.

Về vận hành, Toyota Innova Hycross 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động hiện hành. Phiên bản động cơ xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên có công suất 173 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 184 mã lực và đi kèm hộp số e-CVT.

1-2791.jpg
Toyota Innova Hycross 2027 sẽ tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động hiện hành.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng Innova Hycross nâng cấp hỗ trợ nhiên liệu xăng pha ethanol E30 hoặc tỷ lệ cao hơn. Trước đó, Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Hycross hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể vận hành với tỷ lệ ethanol lên đến 85%. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận công nghệ này sẽ được áp dụng trên phiên bản thương mại.

#Toyota Innova 2027 Facelift mới #ra mắt Toyota Innova 2027 Facelift #xe MPV Toyota Innova 2027 Facelift #giá xe Toyota Innova 2027 Facelift #Toyota Innova Hycross 2027 mới #Toyota Innova 2027 về Việt Nam

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota Innova Cross 2027 ra mắt vào tháng sau thêm động cơ hybrid mới

Toyota Innova Hycross nâng cấp (facelift) dự kiến ra mắt Ấn Độ vào 26/11. Mẫu MPV này có thể được thêm hệ truyền động hybrid nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel).

Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova Hycross nâng cấp mới.

Theo Car and Bike, Toyota Innova Hycross facelift có thể được trang bị hệ truyền động hybrid flex-fuel, bên cạnh những nâng cấp về ngoại hình đã xuất hiện trên các nguyên mẫu chạy thử. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật của phiên bản thương mại.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Innova facelift 2027 lộ diện, đầu xe "lột xác" đậm chất SUV

Toyota tiếp tục đẩy mạnh quá trình thử nghiệm Innova Hycross facelift tại Ấn Độ khi một nguyên mẫu mới vừa bị bắt gặp trên đường với phần đầu lộ diện rõ hơn.

Toyota Innova tại

Video: Người dùng đánh giá ưu nhược điểm của Toyota Innova Cross HEV.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hơn 6.700 xe Toyota đến tay khách Việt tháng 6/2026, Innova Cross dẫn đầu

Lượng xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 6 với 6.712 chiếc, sau hai tháng suy giảm. Trong đó, Innova Cross đã bứt phá mạnh mẽ.

Đánh giá Toyota Innova Cross bản xăng tại Việt Nam.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã chính thức công bố doanh số bán hàng trong tháng 6 vừa qua. Theo đó, trong tháng 6/2026, người Việt đã mua tổng cộng 6.494 chiếc xe Toyota, tăng trưởng 14,8% so với tháng liền trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới