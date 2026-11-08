Toyota Innova 2027 Facelift có những nâng cấp đáng mong đợi?

Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026. Xe sẽ được tinh chỉnh ngoại thất, trang bị nội thất và tiếp tục duy trì động cơ xăng và hybrid.

Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova 2027 Facelift mới.

Toyota đã xác nhận thời điểm ra mắt Innova Hycross phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ vào ngày 25/11/2026, sau nhiều tháng mẫu xe này xuất hiện trên đường thử. Đây sẽ là đợt nâng cấp đáng kể đầu tiên của Innova Hycross kể từ khi ra mắt thị trường vào cuối năm 2022.

Theo những hình ảnh xe chạy thử, Innova Hycross 2027 có thể được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe, với lưới tản nhiệt rộng và góc cạnh hơn, cụm đèn pha projector thanh mảnh cùng cản trước thiết kế mới.

Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026.

Một số thay đổi khác được đồn đoán gồm đèn sương mù LED dạng điểm ảnh, mâm hợp kim mới và đồ họa đèn hậu được tinh chỉnh. Trong khi đó, kiểu dáng tổng thể, đường viền cửa kính và thiết kế nóc xe dự kiến không thay đổi đáng kể.

Bên trong khoang lái, Innova Hycross mới được kỳ vọng bổ sung các trang bị tương tự phiên bản tại Indonesia, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch trên các phiên bản cao cấp. Toyota cũng có thể nâng cấp phần mềm giải trí, thay đổi màu sắc, vật liệu nội thất và điều chỉnh danh mục trang bị giữa các phiên bản.

Theo những hình ảnh xe chạy thử, Innova Hycross 2027 có thể được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe, với lưới tản nhiệt rộng và góc cạnh hơn.

Hiện Innova Hycross tại Ấn Độ đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, ghế chỉnh điện, hàng ghế thứ hai có đệm đỡ chân chỉnh điện và gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên một số phiên bản.

Về vận hành, Toyota Innova Hycross 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động hiện hành. Phiên bản động cơ xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên có công suất 173 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 184 mã lực và đi kèm hộp số e-CVT.

Toyota Innova Hycross 2027 sẽ tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động hiện hành.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng Innova Hycross nâng cấp hỗ trợ nhiên liệu xăng pha ethanol E30 hoặc tỷ lệ cao hơn. Trước đó, Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Hycross hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể vận hành với tỷ lệ ethanol lên đến 85%. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận công nghệ này sẽ được áp dụng trên phiên bản thương mại.