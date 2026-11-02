Thủ tướng Canada nói về tiến triển trong đàm phán thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

AP đưa tin, Thủ tướng Carney ngày 1/11 cho biết ông đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với Tổng thống Trump về một thỏa thuận thương mại tiềm năng, và các nhà đàm phán dự kiến ​​sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận trong những tuần tới khi hai nước tìm cách giải quyết tranh chấp thương mại.

Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng cả hai bên đều có "ý tưởng" về một thỏa thuận cùng có lợi.

"Chúng tôi đã có ý tưởng về một thỏa thuận rất tốt với Canada. Chúng tôi hiện đang rất gần đạt được thỏa thuận", Tổng thống Trump phát biểu tại Iowa, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney trong một cuộc gặp tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025. Ảnh: AP/Evan Vucci.

Nhà lãnh đạo Canada cho biết thêm cuộc trò chuyện dựa trên những cuộc thảo luận gần đây về các nội dung chính của một thỏa thuận nhằm tạo ra việc làm, giảm chi phí cho các gia đình cũng như bảo vệ ngôn ngữ, văn hóa và chủ quyền của Canada.

"Đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc trong những tuần tới để đạt được kết quả đó", ông Carney viết trên mạng xã hội.

Theo Tổng thống Mỹ, thỏa thuận tiềm năng này "sẽ rất tốt cho những người nông dân của chúng ta, rất tốt cho đất nước chúng ta, và cũng sẽ tốt cho Canada".

Tuần trước, ông Carney cho biết các cuộc đàm phán thương mại đã được đẩy mạnh vì Washington đang tiến gần hơn đến lập trường của Canada.

Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng giảm thuế quan của Mỹ đối với thép và ô tô của Canada, mặc dù chưa có chi tiết nào về một thỏa thuận tiềm năng được công bố.

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