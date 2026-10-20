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Xã hội

Thanh niên uống rượu bia, điều khiển xe không bằng lái gây tai nạn chết người

Ngày 20/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông 1 thanh niên điều khiển xe không bằng lái, uống rượu bia gây tai nạn chết người.

Hà Ngọc Chính

Theo cơ quan Công an, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h25 ngày 19/10 tại Km71+900 trên quốc lộ 25, thuộc địa phận xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai

Thời điểm trên, R’ô Tíu (SN 2008, trú tại xã Phú Túc) điều khiển xe máy BKS 78N4-72xx chở theo Ksor Tinh (SN 2009, trú tại xã Phú Túc) lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng về Ayun Pa.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh ĐVCC

Khi đến Km71+900, xe máy do Tíu điều khiển đã tông vào ông N.V.N. (SN 1952, trú tại xã Phú Túc) khi ông N. đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến ông N. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tíu văng khỏi xe và bị thương ở vùng trán. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Tíu chưa có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,258 mg/l khí thở.

Sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Mời bạn đọc xem video: Nguy hiểm khi giao xe cho người không đủ điều kiện. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Thanh niên uống rượu bia #điều khiển xe không bằng lái #Công an tỉnh Gia Lai #Ngày 20/10 #tai nạn chết người #xã Phú Túc

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