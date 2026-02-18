Thám hiểm biển sâu, phát hiện sốc về trận đánh thời Thế chiến 2

Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, các chuyên gia đã làm sáng tỏ một số bí ẩn về Trận chiến đảo Guadalcanal.
Sau vai diễn mang tính bước ngoặt trong phim Bố già, Tuấn Trần liên tục xuất hiện trong các dự án lớn. Năm 2026, hành trình của anh được kỳ vọng sẽ thăng hoa.
Màn hình e-ink được quảng bá là “thân thiện với mắt”, nhưng việc đọc liên tục cả đêm vẫn gây đau và mỏi mắt. Nguyên nhân nằm ở cách sử dụng sai lầm.
Sau thời gian thử thách, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận thành quả, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tài chính và công danh từ giữa năm.
Các nhà nghiên cứu đã có khám phá bất ngờ về một khu dân có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi trên quần đảo Orkney được xem là "Pompeii của Scotland".
Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Bảo Thanh còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ tại Hà Nội, Bắc Giang, Hội An và nhiều siêu xe.
Việc cải tạo ngôi nhà ưu tiên bảo tồn vật liệu nguyên bản, tăng cường ánh sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ không gian.
Các nhà thầu quân sự phương Tây giúp Ukraine vận hành hệ thống Patriot, tên lửa Storm Shadow và duy trì lực lượng F-16, phản ánh chiến tranh hiện đại.
Trong thế giới động vật, ngựa nổi bật với trí nhớ bền bỉ và tinh tế, giúp chúng thích nghi, học hỏi và gắn bó sâu sắc với con người.
Tủ lạnh thông minh ngày càng phổ biến nhưng lại gây lo ngại về độ bền, quyền riêng tư và sự phức tạp, khiến nhiều người nghi ngờ giá trị thực sự.
Andes là dãy núi dài nhất thế giới, sở hữu phong cảnh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.
Khi nhắc đến khủng long, người ta thường nghĩ tới những gã khổng lồ, nhưng thực tế từng tồn tại các loài khủng long nhỏ bé đến khó tin.
Không còn là những phong bao đỏ rập khuôn, bao lì xì năm Bính Ngọ với đủ phong cách từ sang chảnh đến lầy lội, khiến giới trẻ rần rần săn lùng cho mùa Tết 2026.
Nhiều nghệ sĩ Việt giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gửi gắm thông điệp sum vầy, các ca khúc còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu.
Nếu như mọi năm, hội chị em tất bật ngược xuôi chọn đào, chọn mai thì Tết năm nay, một làn sóng mới mang tên hoa kẽm nhung handmade đang đổ bộ khắp mọi nhà.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều du khách tìm đến xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói cổ chợ Lương...
Giữa sắc xuân rạng rỡ của Thủ đô, bờ hồ Hoàn Kiếm lại trở thành 'sàn diễn' của hội chị em, cùng xúng xính áo dài để chụp ảnh chào Tết.
Mẫu xe tay ga Honda Lead 125 tiếp tục được cập nhật phiên bản nâng cấp cho năm 2026 tại thị trường Thái Lan, xe có giá niêm yết từ nhỉnh 45 triệu đồng.
Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca hát và điện ảnh, Trang Pháp và Băng Di còn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2, Kim Ngưu mọi sự hanh thông, muốn gì được nấy. Bọ Cạp đào hoa đi xuống, tình cảm có chút hư hao.
Từng được biết đến với danh xưng “hot teen thị phi”, Linh Ka của hiện tại đang mạnh mẽ hơn và nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật.