Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thám hiểm biển sâu, phát hiện sốc về trận đánh thời Thế chiến 2

Kho tri thức

Thám hiểm biển sâu, phát hiện sốc về trận đánh thời Thế chiến 2

Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, các chuyên gia đã làm sáng tỏ một số bí ẩn về Trận chiến đảo Guadalcanal.

Tâm Anh (TH)
Trong năm 2025, nhà thám hiểm Bob Ballard đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon nhằm khảo sát các xác tàu bị chìm trong Chiến tranh thế giới 2. Ảnh: X/Exploration Vessel Nautilus.
Trong năm 2025, nhà thám hiểm Bob Ballard đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon nhằm khảo sát các xác tàu bị chìm trong Chiến tranh thế giới 2. Ảnh: X/Exploration Vessel Nautilus.
Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon là nơi hơn 100 tàu chiến của phe Đồng minh và Nhật Bản bị phá hủy và "ngủ vùi" dưới đáy biển suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon là nơi hơn 100 tàu chiến của phe Đồng minh và Nhật Bản bị phá hủy và "ngủ vùi" dưới đáy biển suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Những tàu chiến này bị đánh chìm trong Trận chiến đảo Guadalcanal diễn ra hồi Thế chiến 2. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Những tàu chiến này bị đánh chìm trong Trận chiến đảo Guadalcanal diễn ra hồi Thế chiến 2. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc năm 1945, nhiều xác tàu chiến đã được tìm thấy. Tuy nhiên, một số xác tàu hiện vẫn "mất tích" nên các chuyên gia, nhà thám hiểm nỗ lực tìm kiếm, xác định vị trí. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc năm 1945, nhiều xác tàu chiến đã được tìm thấy. Tuy nhiên, một số xác tàu hiện vẫn "mất tích" nên các chuyên gia, nhà thám hiểm nỗ lực tìm kiếm, xác định vị trí. Ảnh: Naval History And Heritage Command.
Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, ông Ballard và các đồng nghiệp trên tàu nghiên cứu E/V Nautilus đã sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa khảo sát 13 xác tàu. Ảnh: Ocean Exploration Trust.
Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, ông Ballard và các đồng nghiệp trên tàu nghiên cứu E/V Nautilus đã sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa khảo sát 13 xác tàu. Ảnh: Ocean Exploration Trust.
Trong số các tàu được nhóm thám hiểm khảo sát có tàu khu trục Teruzuki của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Ngoài ra, họ cũng kiểm tra phần mũi tàu bị phá hủy nghiêm trọng của chiến hạm Mỹ có tên USS New Orleans. Ảnh: theconversation.com.
Trong số các tàu được nhóm thám hiểm khảo sát có tàu khu trục Teruzuki của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Ngoài ra, họ cũng kiểm tra phần mũi tàu bị phá hủy nghiêm trọng của chiến hạm Mỹ có tên USS New Orleans. Ảnh: theconversation.com.
Chuyến thám hiểm biển sâu này giúp các chuyên gia làm sáng tỏ một số chi tiết về chiến thuật và diễn biến của Trận chiến đảo Guadalcanal ở Thái Bình Dương trong Thế chiến 2. Ảnh: U.S. Navy.
Chuyến thám hiểm biển sâu này giúp các chuyên gia làm sáng tỏ một số chi tiết về chiến thuật và diễn biến của Trận chiến đảo Guadalcanal ở Thái Bình Dương trong Thế chiến 2. Ảnh: U.S. Navy.
Theo ước tính, trong Trận chiến đảo Guadalcanal kéo dài 6 tháng nhằm giành quyền kiểm soát đảo Guadalcanal, hơn 27.000 người thiệt mạng và nhiều tàu chiến bị phá hủy, đánh chìm. Ảnh: U.S. Navy/National Archives, Washington, D.C.
Theo ước tính, trong Trận chiến đảo Guadalcanal kéo dài 6 tháng nhằm giành quyền kiểm soát đảo Guadalcanal, hơn 27.000 người thiệt mạng và nhiều tàu chiến bị phá hủy, đánh chìm. Ảnh: U.S. Navy/National Archives, Washington, D.C.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
#Thám hiểm biển sâu Thế chiến 2 #Bí ẩn xác tàu chiến dưới biển #Trận chiến đảo Guadalcanal #xác tàu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT