TECHFEST Việt Nam 2026 đưa sản phẩm công nghệ đến gần người dân

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026 (TECHFEST Việt Nam 2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11.

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026 (TECHFEST Việt Nam 2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ là trung tâm với mô hình không gian mở, đưa các hoạt động trình diễn công nghệ, triển lãm sản phẩm khởi nghiệp và kết nối đầu tư đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trình diễn nghệ thuật số tái hiện “tinh thần Phù Đổng”, truyền tải thông điệp về sức mạnh cộng đồng trong Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2025.

Mở rộng không gian kết nối

Điểm nhấn của TECHFEST năm nay là cách tổ chức theo hướng mở, tăng sự tham gia và tương tác trực tiếp của cộng đồng. Lễ khai mạc, triển lãm sản phẩm, trình diễn công nghệ và chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia dự kiến được tổ chức trong không gian mở.

Tại khu vực triển lãm sẽ có các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp theo từng lĩnh vực; khu vực trình diễn trực tiếp những giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Metaverse (vũ trụ ảo), công nghệ nông nghiệp... cùng khu vực giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của 34 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó là các hoạt động Pitching (trình bày sản phẩm, ý tưởng trước nhà đầu tư), kết nối đầu tư, giao lưu giữa startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng. Các hội nghị, hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức tại những không gian mở như khách sạn, quán cà phê, không gian sáng tạo, thay vì chỉ tập trung trong khuôn khổ hội nghị truyền thống.

Người dân tham gia trải nghiệm công nghệ tại TECHFEST 2025.

Đưa sản phẩm đến gần thị trường

Không gian mở chỉ là một phần trong định hướng đổi mới TECHFEST Việt Nam 2026. Điều quan trọng hơn là gắn hoạt động khởi nghiệp với những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và thị trường.

Theo định hướng của chương trình, các bộ, ngành, địa phương đưa vào sự kiện những bài toán, nhu cầu và nguồn lực; viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp công nghệ, tri thức và nhân lực; doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ cung cấp nguồn lực thị trường, vốn và năng lực phát triển. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là lực lượng trực tiếp phát triển sản phẩm, giải pháp và tạo ra giá trị.

Qua đó, TECHFEST hướng tới tạo ra những kết nối cụ thể về hợp tác, đầu tư, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ, thay vì dừng ở hoạt động giới thiệu, quảng bá. Đây cũng là hướng chuyển trọng tâm từ quy mô, số lượng hoạt động sang kết quả và giá trị thực tế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Người dân tham gia trải nghiệm công nghệ tại TECHFEST 2025.

TECHFEST Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2015. Từ năm 2025, theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ, TECHFEST là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan tổ chức.

Kế thừa những đổi mới từ TECHFEST 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức TECHFEST Việt Nam 2026. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức theo mô hình ngoài trời tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ, mở rộng không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng trực tiếp tham gia, trải nghiệm công nghệ và tiếp cận các sản phẩm khởi nghiệp. Quy mô sự kiện dự kiến khoảng 50.000-60.000 lượt người tham dự.