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Số hóa - Xe

Sửa iPhone Duo màn hình gập có thể tốn gần 39 triệu đồng

Chi phí sửa chữa iPhone Duo có thể lên tới 1.499 USD, tương đương gần 39 triệu đồng. Mức giá này khiến AppleCare+ trở thành khoản đáng cân nhắc.

Thiên Trang (th)

Sở hữu iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập được Apple định giá từ 64,99 triệu đồng, người dùng có thể phải đối mặt với hóa đơn sửa chữa lên tới gần 39 triệu đồng nếu thiết bị gặp sự cố nghiêm trọng. Theo bảng dự toán dịch vụ được công bố, mức phí cho nhóm hư hỏng do tai nạn khác có thể đạt 1.499 USD khi không có gói bảo hiểm AppleCare+. Con số này cho thấy chi phí sử dụng một chiếc iPhone màn hình gập không chỉ nằm ở giá mua ban đầu, mà còn bao gồm rủi ro sửa chữa trong quá trình sử dụng.

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iPhone Duo có chi phí sửa chữa cao, đặc biệt với các trường hợp hư hỏng nghiêm trọng khi không có AppleCare+. (Ảnh: Apple)

Với những hư hỏng nhẹ, chi phí thấp hơn nhưng vẫn đáng lưu ý. Chẳng hạn, thay lớp phủ nhám có giá 49 USD nếu không có AppleCare+, trong khi người dùng tham gia gói bảo hiểm chỉ phải trả 19 USD cho dịch vụ này. AppleCare+ dành cho iPhone Duo có giá từ 19,99 USD mỗi tháng, 199,99 USD mỗi năm hoặc 399 USD cho gói hai năm, theo các mức giá được nêu trong bảng dịch vụ. Khoản phí ban đầu có thể khiến người mua cân nhắc, nhưng lại giúp giảm đáng kể chi phí phát sinh khi điện thoại bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm.

Mức phí sửa chữa cao cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Apple so với các hãng điện thoại màn hình gập khác. Theo thông tin được cung cấp, Samsung niêm yết giá thay màn hình trong của Galaxy Z Fold8 Ultra ở mức 639 USD, trong khi thay màn hình trong Galaxy Z Fold8 có giá 579 USD. Với mẫu Fold8, chi phí sửa màn hình trong là 419 USD và thay màn hình ngoài là 139 USD. Những con số này thấp hơn đáng kể so với mức sửa chữa tối đa được công bố cho iPhone Duo, dù các hạng mục dịch vụ không hoàn toàn tương đương.

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Chi phí sửa màn hình của Galaxy Z Fold8 cũng ở mức hàng trăm USD, nhưng thấp hơn một số khoản sửa chữa được công bố cho iPhone Duo. (Ảnh: Phonearena)

Điện thoại màn hình gập có cấu trúc phức tạp, với bản lề và màn hình linh hoạt là những bộ phận cần được bảo vệ cẩn thận. Một cú rơi hoặc tác động mạnh có thể khiến người dùng phát sinh khoản sửa chữa lớn. Trong khi ốp lưng là giải pháp phổ biến với điện thoại truyền thống, thiết kế gập khiến việc lựa chọn phụ kiện bảo vệ phù hợp trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, chi phí sửa chữa là yếu tố cần tính đến ngay từ khi quyết định mua thiết bị, bên cạnh cấu hình, thiết kế và dung lượng lưu trữ.

AppleCare+ có thể giúp giảm gánh nặng tài chính khi xảy ra sự cố, nhưng không đồng nghĩa mọi hư hỏng đều được sửa miễn phí. Người mua cần kiểm tra kỹ phạm vi bảo hiểm, mức phí dịch vụ cho từng loại sự cố và điều kiện áp dụng tại thị trường của mình. Với một thiết bị có giá khởi điểm cao như iPhone Duo, tổng chi phí sở hữu có thể tăng đáng kể nếu người dùng phải trả cả tiền bảo hiểm lẫn các khoản sửa chữa ngoài phạm vi được hỗ trợ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#iPhone Duo #sửa chữa #AppleCare+ #màn hình gập #chi phí

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