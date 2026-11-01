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[SPOTLIGHT] Microsoft mở gói nghỉ tự nguyện cho 60.000 nhân viên

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[SPOTLIGHT] Microsoft mở gói nghỉ tự nguyện cho 60.000 nhân viên

Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Microsoft #Nghỉ việc tự nguyện #Cắt giảm nhân sự #Đầu tư trí tuệ nhân tạo #Trí tuệ nhân tạo

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