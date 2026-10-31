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[SPOTLIGHT] El Niño rất mạnh khiến Việt Nam nóng kỷ lục, lo hạn mặn

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[SPOTLIGHT] El Niño rất mạnh khiến Việt Nam nóng kỷ lục, lo hạn mặn

Trong 20 ngày tháng 10, Việt Nam ghi nhận 59 lần nhiệt độ chạm hoặc vượt kỷ lục. El Niño rất mạnh làm tăng nguy cơ thiếu mưa, hạn mặn ở Nam Bộ.

Minh Quân - Hà Anh
#El Niño #Nhiệt độ kỷ lục #Biến đổi khí hậu #Hạn hán #Xâm nhập mặn

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