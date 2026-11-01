Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Dư nợ tín dụng TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Dư nợ tín dụng TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng tại TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm. Nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất.

Minh Quân - Hà Anh
#Tín dụng TPHCM #Ngân hàng Nhà nước khu vực II #Tăng trưởng tín dụng #Sản xuất #Ngân hàng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT