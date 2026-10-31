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[SPOTLIGHT] Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch 327.200 tấn tôm

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[SPOTLIGHT] Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch 327.200 tấn tôm

Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch thêm 327.200 tấn tôm trong quý IV để đạt mục tiêu năm, giữa nguy cơ El Niño, hạn mặn và dịch bệnh.

Minh Quân - Hà Anh
#Tôm #Nuôi trồng thủy sản #Đồng bằng sông Cửu Long #Hạn mặn #Dịch bệnh thủy sản

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