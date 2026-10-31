Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Đề xuất thu hồi dự án bỏ hoang sau 60 tháng
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 12 dự án với tổng vốn 16,4 tỷ USD; ba dự án đô thị và cảng biển chiếm gần 84%.
Hà Nội đề xuất ưu tiên tối đa 902 hộ phố cổ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm. Phương án được trình HĐND ngày 28/10, chưa được thông qua.
Bộ Tài chính đang rà soát phương án bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng E5 từ 1/11/2026. Mức giảm 1.700 đồng/lít hiện chỉ là ước tính, chưa được quyết định.
Từ FLC Sầm Sơn đến các nhà máy LGG, Samsung, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để giảm hóa đơn tiền điện, phát thải và áp lực cho lưới điện.
Kế hoạch đặt mục tiêu cơ cấu vốn Nhà nước tại sáu doanh nghiệp lớn trước năm 2030, với phương án triển khai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi thuế, giảm tiền thuê đất và thí điểm hoạt động giải trí 24/7 để thúc đẩy du lịch Việt Nam.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30–70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động, giúp khoảng 287.000 đơn vị tháo gỡ vướng mắc.
Bộ Tài chính đề xuất không tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh đăng ký kinh doanh nếu công an xác nhận vụ việc, đồng thời giảm một số mức phạt thuế.
Quý III ghi nhận ngành ngân hàng, chứng khoán giảm gần 1.400 lao động. VPS, KienlongBank và công ty con cắt giảm nhân sự, Sacombank tiếp tục tái cơ cấu.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 12 dự án với tổng vốn 16,4 tỷ USD; ba dự án đô thị và cảng biển chiếm gần 84%.
Hà Nội đề xuất ưu tiên tối đa 902 hộ phố cổ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm. Phương án được trình HĐND ngày 28/10, chưa được thông qua.
Bộ Tài chính đang rà soát phương án bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng E5 từ 1/11/2026. Mức giảm 1.700 đồng/lít hiện chỉ là ước tính, chưa được quyết định.
Từ FLC Sầm Sơn đến các nhà máy LGG, Samsung, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để giảm hóa đơn tiền điện, phát thải và áp lực cho lưới điện.
Kế hoạch đặt mục tiêu cơ cấu vốn Nhà nước tại sáu doanh nghiệp lớn trước năm 2030, với phương án triển khai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi thuế, giảm tiền thuê đất và thí điểm hoạt động giải trí 24/7 để thúc đẩy du lịch Việt Nam.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30–70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động, giúp khoảng 287.000 đơn vị tháo gỡ vướng mắc.
Bộ Tài chính đề xuất không tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh đăng ký kinh doanh nếu công an xác nhận vụ việc, đồng thời giảm một số mức phạt thuế.
Quý III ghi nhận ngành ngân hàng, chứng khoán giảm gần 1.400 lao động. VPS, KienlongBank và công ty con cắt giảm nhân sự, Sacombank tiếp tục tái cơ cấu.
Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần gần 1.500 tỉ USD vốn đầu tư. Phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và nâng sức hút HoSE giúp giảm lệ thuộc ngân hàng.
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