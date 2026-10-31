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[SPOTLIGHT] Đề xuất thu hồi dự án bỏ hoang sau 60 tháng

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[SPOTLIGHT] Đề xuất thu hồi dự án bỏ hoang sau 60 tháng

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.

Minh Quân - Hà Anh
#Luật Đất đai #Thu hồi dự án #Dự án chậm tiến độ #Găm đất #Quản lý đất đai

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