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Số hóa - Xe

Quên bật chế độ máy bay trên điện thoại khi bay, có thể gây ra rắc rối gì?

Không bật chế độ máy bay khi đi máy bay hiếm khi gây sự cố nghiêm trọng, nhưng có thể gây nhiễu liên lạc và ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Thiên Trang (th)

Mỗi khi chuẩn bị cất cánh, hành khách thường được yêu cầu chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tuy nhiên, không ít người vẫn thắc mắc liệu việc quên thao tác này có thực sự nguy hiểm hay chỉ là quy định mang tính hình thức. Trên thực tế, điện thoại chưa bật chế độ máy bay không đồng nghĩa máy bay sẽ gặp sự cố, nhưng tín hiệu vô tuyến từ thiết bị có thể gây ra những phiền toái mà hành khách khó nhận biết.

Sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến liên lạc trên máy bay

Điện thoại di động liên tục phát và nhận tín hiệu để kết nối với các trạm thu phát sóng mặt đất. Khi máy bay di chuyển ở độ cao lớn với tốc độ cao, thiết bị có thể nhận tín hiệu từ nhiều trạm khác nhau và liên tục tìm kiếm kết nối phù hợp. Quá trình này có thể khiến điện thoại phát tín hiệu với công suất cao hơn trong một số điều kiện.

Mối lo ngại của ngành hàng không nằm ở khả năng sóng vô tuyến gây nhiễu các hệ thống điện tử trên máy bay. Những thiết bị cần được bảo vệ gồm hệ thống liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu, cùng một số hệ thống định vị và dẫn đường. Máy bay hiện đại được thiết kế với các biện pháp chống nhiễu, do đó một chiếc điện thoại chưa bật chế độ máy bay thường không đủ để gây ra tai nạn. Dù vậy, tuân thủ quy định vẫn giúp giảm những nguồn nhiễu không cần thiết.

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Hành khách được yêu cầu chuyển điện thoại sang chế độ máy bay trước khi cất cánh để hạn chế các nguy cơ gây nhiễu thiết bị điện tử.

Phi công có thể bị ảnh hưởng bởi tín hiệu gây nhiễu

Một vấn đề khác là nhiễu âm thanh trong hệ thống liên lạc. Trong một số trường hợp, tín hiệu điện từ phát ra từ điện thoại có thể tạo tiếng rè hoặc âm thanh ngắt quãng trong thiết bị âm thanh. Nếu xảy ra đúng lúc phi công tiếp nhận chỉ dẫn từ kiểm soát không lưu, hiện tượng này có thể gây mất tập trung hoặc khiến thông tin khó nghe rõ.

Cất cánh và hạ cánh là những giai đoạn đòi hỏi tổ lái tập trung cao độ. Vì vậy, giảm thiểu những yếu tố gây nhiễu, dù xác suất xảy ra thấp, vẫn là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Ngoài ra, điện thoại liên tục tìm kiếm mạng di động trên không cũng có thể tạo thêm các yêu cầu kết nối đối với hệ thống của nhà mạng mặt đất, dù mức độ ảnh hưởng thực tế phụ thuộc vào công nghệ và điều kiện vận hành.

Vì sao chế độ máy bay vẫn cần thiết?

Công nghệ hàng không hiện nay đã phát triển đáng kể. Một số máy bay được trang bị hệ thống kết nối trên khoang, cho phép hành khách truy cập Wi-Fi thông qua hạ tầng được thiết kế để hoạt động cùng hệ thống hàng không. Tuy nhiên, khả năng sử dụng điện thoại vẫn phụ thuộc vào trang bị của máy bay, quy định của hãng và yêu cầu an toàn tại từng thời điểm.

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Chế độ máy bay giúp ngắt kết nối di động, trong khi Wi-Fi hoặc Bluetooth có thể được bật lại nếu hãng hàng không cho phép.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc hạn chế sử dụng thiết bị trong những thời điểm nhất định còn giúp hành khách chú ý đến hướng dẫn của tiếp viên. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, việc nghe rõ thông báo và phản ứng nhanh có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, hành khách nên bật chế độ máy bay theo hướng dẫn của hãng, chỉ sử dụng các kết nối được cho phép và làm theo yêu cầu của phi hành đoàn trong suốt chuyến đi.

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#chế độ máy bay #nhiễu sóng #an toàn hàng không #điện thoại #kết nối không dây #hàng không

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