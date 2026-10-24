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Xã hội

Phá án thần tốc, bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 40 phút

Dùng dao uy hiếp chủ tiệm để cướp vàng bất thành, Nguyễn Minh Đắc bỏ chạy và bị công an truy xét, bắt giữ chỉ sau 40 phút, thu giữ hung khí gây án.

Vũ Sơn

Chiều 24/10, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

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Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Đắc

Thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 24/10, Đắc điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P trên địa bàn phường Tân Khánh. Tại đây, đối tượng dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (sinh năm 1997), chủ tiệm vàng, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng.

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Nghi phạm Đắc sa lưới sau 40 phút dùng dao cướp tiệm vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và khống chế nghi phạm. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, tức sau 40 phút triển khai truy xét, Nguyễn Minh Đắc bị bắt giữ. Công an đồng thời thu giữ phương tiện và hung khí được sử dụng trong vụ cướp.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an TP HCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Video Công an TP HCM phá án thần tốc, bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 40 phút
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