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Doanh nghiệp

Petrolimex 'chơi lớn' cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Trên nền tảng 10 năm đồng hành, Petrolimex và ENEOS tăng cường hợp tác chiến lược thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

PV

Với Petrolimex, đây là bước đi nhằm chủ động nguồn cung quốc tế, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm và năng lượng mới theo chiến lược Horizon 2030.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) và Tổng Giám đốc ENEOS Yamaguchi Atsuji (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) – Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Bắt tay đối tác hàng đầu, chủ động nguồn cung dài hạn

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 9/11/2026 tại Tokyo, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập đoàn ENEOS (ENEOS CORPORATION) trao Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tiếp nối quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng từ năm 2016, MoU đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Trọng tâm là tăng cường bảo đảm và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, nâng cao khả năng ứng phó với biến động của chuỗi cung ứng; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xăng dầu chất lượng cao, hóa dầu và các giải pháp năng lượng mới.

Với Petrolimex, tăng cường hợp tác cùng ENEOS thể hiện sự chủ động chuẩn bị cho nhu cầu năng lượng trong dài hạn. Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế tiềm ẩn nhiều biến động, mở rộng nguồn cung ứng quốc tế là bước chuẩn bị quan trọng để Tập đoàn nâng cao khả năng thích ứng, thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nền kinh tế.

Là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hạ nguồn lớn nhất Việt Nam, Petrolimex có hệ thống cơ sở vật chất và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Năng lực tổ chức nguồn hàng của Tập đoàn có ý nghĩa thiết thực đối với việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đồng hành với Petrolimex là doanh nghiệp năng lượng có quy mô hàng đầu Nhật Bản. Theo ENEOS, tính đến ngày 31/3/2026, doanh nghiệp sở hữu 9 nhà máy lọc dầu với tổng công suất chế biến khoảng 1,64 triệu thùng dầu thô/ngày. ENEOS có hơn 11.000 cửa hàng xăng dầu tại Nhật Bản, nắm khoảng 50% thị phần sản phẩm dầu mỏ trong năm tài khóa 2025.

Tầm vóc của bước đi này nằm ở sự kết nối giữa năng lực cung ứng, kinh nghiệm công nghệ và vận hành của ENEOS với hệ thống hạ tầng, mạng lưới phân phối và sự am hiểu thị trường của Petrolimex. Trên nền tảng những thế mạnh bổ trợ, hai bên nghiên cứu các phương án kinh doanh dài hạn, hướng vào nhu cầu cụ thể của thị trường Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.

Với Petrolimex, bắt tay đối tác hàng đầu mở ra cơ hội củng cố năng lực tạo nguồn, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp cận thêm kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Tinh thần “chơi lớn” được thể hiện ở tầm nhìn hợp tác dài hạn, gắn năng lực kết nối quốc tế với trách nhiệm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Đặc biệt, trước những biến động bất thường hoặc nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Petrolimex và ENEOS triển khai các phương án hợp tác phù hợp, bao gồm tìm kiếm nguồn cung thay thế và phối hợp về logistics. Các phương án cung ứng hoặc giao dịch cụ thể được thống nhất thông qua những thỏa thuận riêng. Hướng hợp tác này giúp Petrolimex mở rộng lựa chọn nguồn hàng, tăng tính chủ động trong mua hàng và quản trị chuỗi cung ứng.

Trên nền tảng một thập kỷ đồng hành, việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với ENEOS thể hiện năng lực hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn của Petrolimex, đồng thời củng cố vai trò doanh nghiệp chủ lực trong cung ứng nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tạo động lực tăng trưởng mới

Cùng với nguồn cung, phát triển cơ hội hợp tác cung ứng các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam là nội dung quan trọng trong hợp tác Petrolimex - ENEOS. Định hướng này gắn với chiến lược Horizon 2030, hướng tới mô hình tập đoàn năng lượng, dịch vụ và tiện ích thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và phục vụ khách hàng.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tham dự cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tại Tokyo, ngày 09/11/2026 – Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trong lĩnh vực sản phẩm, hai bên nghiên cứu khả năng cung ứng và phát triển xăng, nhiên liệu điêzen có tiêu chuẩn chất lượng cao; nhiên liệu hàng không Jet A-1, nhiên liệu hàng hải và nhiên liệu chuyên dụng. Đồng thời, hai bên nghiên cứu các cơ hội đối với nhiên liệu sinh học, nhiên liệu phát thải thấp, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu tổng hợp và sản phẩm năng lượng mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và định hướng chuyển dịch năng lượng.

Phạm vi hợp tác cho thấy tầm nhìn của Petrolimex vừa gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn cung hiện tại, vừa hướng tới chuẩn bị năng lực cho nhu cầu năng lượng trong tương lai. Thông qua hợp tác, Tập đoàn hướng tới tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao, bổ sung lựa chọn nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường cho người tiêu dùng Việt Nam. Hai bên trao đổi thông tin kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ và kinh nghiệm nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm.

Nền tảng chuyển dịch này còn được thể hiện qua những hoạt động hợp tác đã triển khai. Thông qua Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, ENEOS hiện là cổ đông chiến lược của Petrolimex. Bên cạnh đầu tư, hai bên duy trì trao đổi kinh nghiệm quản trị, kỹ thuật, cải tiến liên tục (Kaizen), nâng cao hiệu quả vận hành và nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải.

Trong dịch vụ khách hàng, ENEOS đã cử nhân sự sang đào tạo đội ngũ tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex, hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ theo chuẩn mực Nhật Bản. Chương trình hợp tác kỹ thuật giai đoạn 2025–2027 giữa Petrolimex và Tổ chức Hợp tác Dầu khí và Năng lượng bền vững Nhật Bản (JCCP), với sự tham gia của các chuyên gia ENEOS, tiếp tục tập trung vào nâng cao tính bền vững môi trường trong hoạt động phân phối xăng dầu, giảm hao hụt và phát thải khí nhà kính.

Những kết quả hợp tác thực tiễn tạo nền tảng để hai doanh nghiệp tiếp tục phát triển quan hệ đối tác trong giai đoạn mới, gắn mục tiêu kinh doanh với quá trình chuyển dịch năng lượng của Petrolimex.

Từ củng cố nguồn cung đến nghiên cứu sản phẩm và năng lượng mới, hợp tác với ENEOS cho thấy tầm nhìn dài hạn của Petrolimex trong phát triển hoạt động cốt lõi và chuẩn bị động lực tăng trưởng mới. Chủ động kết nối với đối tác hàng đầu cũng là cách Tập đoàn nâng cao năng lực thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng, đồng thời tạo giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông.

#Petrolimex #ENEOS #Petrolimex và ENEOS

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