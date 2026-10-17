OpenAI dùng AI phát hiện kỹ sư bị cáo buộc nghe lén

OpenAI được cho là đã dùng chính mô hình AI của mình để truy vết kỹ sư bị cáo buộc giấu máy ghi âm trong phòng họp, làm dấy lên lo ngại về an ninh nội bộ.

Một vụ việc liên quan đến an ninh nội bộ tại OpenAI gây chú ý khi trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng trong quá trình xác định người bị nghi lắp thiết bị ghi âm trái phép. Theo thông tin được cung cấp, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã bắt giữ và khởi tố Abdulrahman Alfozan, kỹ sư 35 tuổi làm việc tại công ty, với cáo buộc đặt thiết bị nghe lén trong phòng họp của ban lãnh đạo tại San Francisco. Vụ việc được phát hiện vào khoảng ngày 30/9, sau khi đội ngũ an ninh tìm thấy máy ghi âm được giấu phía sau một chiếc tivi, bên trong lớp giấy vệ sinh.

OpenAI cho biết đã sử dụng các mô hình AI nội bộ để hỗ trợ phân tích thiết bị ghi âm và truy tìm nguồn gốc. (Ảnh: Open AI Newsroom)

Địa điểm phát hiện thiết bị được cho là nơi diễn ra những cuộc trao đổi quan trọng về nghiên cứu, sản phẩm và chiến lược kinh doanh của OpenAI. Theo hồ sơ điều tra được mô tả, thiết bị có khả năng ghi âm và mã hóa dữ liệu, đồng thời đã được kích hoạt trước khi bị phát hiện. Nếu những thông tin này được xác nhận, vụ việc cho thấy nguy cơ rò rỉ bí mật doanh nghiệp không chỉ đến từ các cuộc tấn công mạng bên ngoài mà còn có thể xuất phát từ chính người bên trong tổ chức.

Điểm đáng chú ý là OpenAI cho biết đã sử dụng các mô hình AI nội bộ để phân tích thiết bị và truy tìm nguồn gốc. Kết quả này sau đó được đối chiếu với những bằng chứng khác, bao gồm hình ảnh từ camera an ninh và dấu vết kỹ thuật số. Theo nội dung khiếu nại, Alfozan bị cáo buộc sử dụng công cụ nội bộ để theo dõi lịch trình phòng họp, tìm kiếm vị trí của lãnh đạo cấp cao. Các nhà điều tra cũng phát hiện lịch sử tra cứu liên quan đến việc cài đặt, truy cập máy ghi âm từ xa trên một tài khoản chatbot được cho là có liên hệ với vợ nghi phạm. Một thiết bị ghi âm khác cũng được tìm thấy trong túi xách bị bỏ lại tại văn phòng.

Vụ việc làm nổi bật nguy cơ gián điệp nội bộ đối với các doanh nghiệp sở hữu công nghệ AI và dữ liệu độc quyền.(Ảnh: Open AI Newsroom)

Sau sự việc, OpenAI cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy trọng số mô hình AI, mã nguồn hoặc dữ liệu khách hàng bị đánh cắp. Công ty đã sa thải nhân viên liên quan và phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp AI ngày càng phải bảo vệ những tài sản trí tuệ có giá trị cao, từ dữ liệu huấn luyện đến công nghệ độc quyền và kế hoạch phát triển sản phẩm.

Từ góc độ an ninh mạng, sự việc cho thấy AI có thể hỗ trợ phát hiện bất thường và phân tích nhiều nguồn bằng chứng, nhưng vẫn cần kết hợp với điều tra thực tế để xác minh kết quả. Các doanh nghiệp cũng cần kiểm soát quyền truy cập vào công cụ nội bộ, giám sát hoạt động tại khu vực nhạy cảm và xây dựng quy trình xử lý nguy cơ từ người bên trong. Những cáo buộc đối với Alfozan cần được xem xét qua quá trình tố tụng; mức hình phạt chỉ được xác định nếu bị tòa án kết tội