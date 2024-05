Tank 300 chưa ra mắt Việt Nam đã giảm tới 20 triệu để kích cầu

Theo kế hoạch, GWM Tank 300 2024 ra mắt thị trường Việt vào cuối năm nhưng ngay từ bây giờ, các đại lý đã rục rịch nhận cọc khách mua Tank 300. Thời gian giao xe chưa được tiết lộ cụ thể. Trước đó, đại lý đã hé lộ giá xe Tank 300 2024 dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá này tương đương với giá đang bán tại thị trường Thái Lan. Sau một thời gian ngắn nhận cọc, đại lý chào bán xe Tank 300 với khuyến mãi 20 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe cho những khách hàng mạnh dạn ký hợp đồng đặt cọc sớm. Nếu so với đối thủ cùng phân khúc, giá xe Tank 300 đang nằm trên Hyundai SantaFe (giá khởi điểm 1.029 tỷ đồng) và Kia Sorento (giá khởi điểm 964 triệu đồng). Xét về giá, Tank 300 cạnh tranh với các phiên bản cao cấp của SantaFe và Sorento. Tank 300 2024 về Việt Nam sẽ có kích thước tương đồng với các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Xe có chiều dài x rộng đạt 4.760 mm x 4.760 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoảng sáng gầm xe 225 mm. Tank 300 có thể lội nước ở độ sâu 700 mm. Tank 300 sở hữu các tính năng, trang bị tương tự ở thị trường ô tô Thái. Xe tích hợp cụm đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED, kết hợp bộ mâm 17 inch. Bên trong khoang nội thất tích hợp 2 màn hình 12,3 inch, ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí, âm thanh Infinity cao cấp, phanh đỗ điện tử cùng một cần số to hầm hố, tích hợp làm mát, mát xa. Thế mạnh của Tank 300 nằm ở khả năng vận hành. Tại Thái Lan, Tank 300 mang trên mình khối động cơ hybrid với sự kết hợp của động cơ 2.0L tăng áp, đi kèm mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 240 mã lực, mô-tơ điện cho công suất 104 mã lực. Cỗ máy vận hành trên kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động AWD. Xe có 4 chế độ off-road cho Tank 300 gồm bùn, tuyết, cát và 2 cầu chậm cùng 3 chế độ lái gồm bình thường, tiết kiệm và thể thao. Ngoài ra, xe còn được trang bị khoá vi sai điện tử cầu trước và sau, gói tính năng an toàn ADAS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động và camera 360 độ. Xe có 4 chế độ off-road cho Tank 300 gồm bùn, tuyết, cát và 2 cầu chậm cùng 3 chế độ lái gồm bình thường, tiết kiệm và thể thao. Ngoài ra, xe còn được trang bị khoá vi sai điện tử cầu trước và sau, gói tính năng an toàn ADAS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động và camera 360 độ. Thiết kế ngoại thất là điểm nổi bật nhất của Tank 300. Ngoại hình vuông vức, cổ điển kết hợp bánh dự phòng gắn ở đuôi xe giúp Tank 300 ghi điểm với dân thích vượt địa hình. Bên cạnh đó, tổng thể thiết kế của Jeep Wrangler có sự tương đồng với dòng xe Jeep Wrangler. Video: Xem chi tiết GWM Tank 300 2024 sắp ra mắt thị trường Việt.

