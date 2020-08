Siêu xe McLaren 720S hơn 20 tỷ tái xuất tại Sài Gòn

Cập bến Việt Nam vào cuối năm 2017, chiếc siêu xe McLaren 720S màu trắng Glacier White chính là phát súng mở đầu cho trào lưu chơi xe 720S tại nước ta. Xe từng được chủ nhân cũ lựa chọn lớp áo trắng muốt bằng decal nhưng đã nhanh chóng được người chơi xe tại Sài thành lột bỏ, thay vào đó là lớp decal màu xanh dạ quang đầy cá tính. Đây là mẫu siêu xe thứ hai tại nước ta được chủ nhân “lột xác” phần ngoại thất với lớp decal màu xanh dạ quang, sau chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 độ Vorsteiner Verona Edizione. McLaren 720S thế hệ mới chính là bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu siêu xe Anh Quốc khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, xe sử dụng khung sườn được làm hoàn toàn từ sợi carbon và phần vỏ xe làm từ những tấm nhôm chắc chắn, điều này giúp giảm thiểu tối đa “cân nặng” cho 720S và tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. McLaren cung cấp cho khách hàng của mình ba gói tùy chọn của chiếc 720S bao gồm Standard, Performance và cuối cùng là Luxury. Chiếc McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản Luxury nên một số chi tiết như líp trước, hốc gió nhỏ ở hông xe, khe thoát khí trên nắp ca-pô, hốc đèn pha,… đều được làm từ vật liệu có tên Dark Palladium được phát triển bởi chính McLaren. Tuy vậy, chủ nhân của chiếc 720S này đã lựa chọn phương pháp dán decal giả sợi carbon lên một số chi tiết để tạo điểm nhấn cho thân xe. Ở phần đầu xe, McLaren mang đến cho dòng xe 720S một cái nhìn đậm tính khí động học với sự xuất hiện của các hốc gió lớn. Đèn chiếu sáng trên 720S được McLaren cải tiến lại với hệ thống đèn LED sử dụng công nghệ Static Adaptive Headlight, cụ thể là sẽ có 5 bóng đèn LED chiếu vào vùng xe gần nhất, 12 bóng còn lại sẽ chiếu thẳng về phía trước nhưng không gây chói mắt cho xe đối diện. Một điểm đáng chú ý về mặt thiết kế của McLaren 720S là hãng xe Anh Quốc đã loại bỏ hoàn toàn hốc gió kép được bố trí hai bên đầu xe như chiếc 650S hay 675LT, thay vào đó là hai hốc gió nhỏ được đặt ngay dưới đèn pha. Sở dĩ McLaren loại bỏ hai hốc gió truyền thống là do họ vận dụng công nghệ thân xe kép (Monocage II) cho 720S, điều này có nghĩa McLaren đã bổ sung thêm một khoảng không gian ở giữa thân xe giúp dẫn không khí từ các hốc gió vào thẳng khoang động cơ để làm giảm nhiệt, hiệu quả đến gần như tức thì khi khả năng tản nhiệt của 720S được cải thiện thêm 15% so với chiếc 650S tiền nhiệm. Một điểm cộng khác cho phần thân xe là 720S có khối lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 1.283 kg, nhẹ hơn 18 kg so với chiếc 650S, điều này giúp gia tăng tối đa khả năng vận hành của mẫu siêu xe nhà McLaren so với các đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống điện trên xe được “ép cân” giảm đi 3 kg, hệ thống phanh cũng nhẹ hơn 2 kg, cấu trúc Airbox giúp giảm thêm 1,5 kg nữa và cuối cùng là hệ thống treo mới giúp giảm đi 16 kg. Nguyên bản xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép hình ngôi sao đẹp mắt sơn đen, đi kèm với đó là bộ lốp cao cấp Pirelli P Zero. Tuy nhiên ở lần tái xuất Sài Gòn mới đây, xe bất ngờ được chủ nhân lựa chọn bộ mâm đa chấu của người anh em McLaren 650S. Bên cạnh đó, chiếc McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam được trang bị hệ thống phanh đĩa carbon ceramic hiệu năng cao và cùm phanh được sơn vàng nổi bật thay cho cùm phanh màu xám mờ trước đó. Khi vận hành ở vận tốc 200 km/h và xe gặp chướng ngại vật, hệ thống phanh đĩa nói trên chỉ mất 117 mét để dừng xe lại hoàn toàn. Cản sau có thiết kế ấn tượng, hệ thống ống xả đối xứng đặc trưng của các dòng xe McLaren và nổi bật nhất chính là sự xuất hiện của chiếc cánh gió to bản, giúp gia tăng lực ép cho thân xe xuống mặt đường. Ngoài ra, một chi tiết đáng chú ý khác được nhiều người quan tâm ở chiếc siêu xe McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam là lớp sơn Glacier White ở phần ngoại thất đắt hơn đến 8000$ so với màu sơn cam McLaren Orange tiêu chuẩn, toàn bộ nội thất còn được bọc trong một lớp da nappa cao cấp màu da bò. Tính khí động học và cảm giác lái của 720S được các kĩ sư của McLaren đặc biệt quan tâm với việc bổ sung hệ thống Proactive Controller II, 720S cũng được trang bị thêm chế độ drift, đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát độ quăng đuôi của thân xe để drift an toàn hơn. McLaren 720S có tỉ lệ khối lượng/mã lực chỉ là 1,78 kg, thấp hơn cả 675LT và chiếc F12 tdf. Hãng xe Anh Quốc tự hào tuyên bố rằng nhờ động cơ mới mà lượng khí thải CO2 được giảm xuống chỉ còn 249 g/km và tiêu hao chỉ 10,9 lít/100 km, giảm đi 10% mức tiêu hao nhiên liệu so với 650S. McLaren 720S được trang bị khối động cơ M840T V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Xe sử dụng hộp số SSG ly hợp kép nên chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa đạt 341 km/h. Ngoài ra, McLaren 720S tăng tốc từ 0-200 km/h trong vòng 7,8 giây, hoàn thành 400 m đường đua và quãng đường ¼ dặm lần lượt chỉ mất 10,3 giây và 9,7 giây. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 720S mà người chơi xe tại Sài Gòn đã phải bỏ ra. Được biết, một chiếc McLaren 720S sẽ có giá bán rơi vào khoảng hơn 20 tỷ đồng, trong khi đó, biến thể mui trần Spider được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân chào bán với mức giá hơn 25 tỉ Đồng. Video: Siêu xe McLaren 720S thế hệ mới.

Cập bến Việt Nam vào cuối năm 2017, chiếc siêu xe McLaren 720S màu trắng Glacier White chính là phát súng mở đầu cho trào lưu chơi xe 720S tại nước ta. Xe từng được chủ nhân cũ lựa chọn lớp áo trắng muốt bằng decal nhưng đã nhanh chóng được người chơi xe tại Sài thành lột bỏ, thay vào đó là lớp decal màu xanh dạ quang đầy cá tính. Đây là mẫu siêu xe thứ hai tại nước ta được chủ nhân “lột xác” phần ngoại thất với lớp decal màu xanh dạ quang, sau chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 độ Vorsteiner Verona Edizione. McLaren 720S thế hệ mới chính là bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu siêu xe Anh Quốc khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, xe sử dụng khung sườn được làm hoàn toàn từ sợi carbon và phần vỏ xe làm từ những tấm nhôm chắc chắn, điều này giúp giảm thiểu tối đa “cân nặng” cho 720S và tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. McLaren cung cấp cho khách hàng của mình ba gói tùy chọn của chiếc 720S bao gồm Standard, Performance và cuối cùng là Luxury. Chiếc McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản Luxury nên một số chi tiết như líp trước, hốc gió nhỏ ở hông xe, khe thoát khí trên nắp ca-pô, hốc đèn pha,… đều được làm từ vật liệu có tên Dark Palladium được phát triển bởi chính McLaren. Tuy vậy, chủ nhân của chiếc 720S này đã lựa chọn phương pháp dán decal giả sợi carbon lên một số chi tiết để tạo điểm nhấn cho thân xe. Ở phần đầu xe, McLaren mang đến cho dòng xe 720S một cái nhìn đậm tính khí động học với sự xuất hiện của các hốc gió lớn. Đèn chiếu sáng trên 720S được McLaren cải tiến lại với hệ thống đèn LED sử dụng công nghệ Static Adaptive Headlight, cụ thể là sẽ có 5 bóng đèn LED chiếu vào vùng xe gần nhất, 12 bóng còn lại sẽ chiếu thẳng về phía trước nhưng không gây chói mắt cho xe đối diện. Một điểm đáng chú ý về mặt thiết kế của McLaren 720S là hãng xe Anh Quốc đã loại bỏ hoàn toàn hốc gió kép được bố trí hai bên đầu xe như chiếc 650S hay 675LT, thay vào đó là hai hốc gió nhỏ được đặt ngay dưới đèn pha. Sở dĩ McLaren loại bỏ hai hốc gió truyền thống là do họ vận dụng công nghệ thân xe kép (Monocage II) cho 720S, điều này có nghĩa McLaren đã bổ sung thêm một khoảng không gian ở giữa thân xe giúp dẫn không khí từ các hốc gió vào thẳng khoang động cơ để làm giảm nhiệt, hiệu quả đến gần như tức thì khi khả năng tản nhiệt của 720S được cải thiện thêm 15% so với chiếc 650S tiền nhiệm. Một điểm cộng khác cho phần thân xe là 720S có khối lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 1.283 kg, nhẹ hơn 18 kg so với chiếc 650S, điều này giúp gia tăng tối đa khả năng vận hành của mẫu siêu xe nhà McLaren so với các đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống điện trên xe được “ép cân” giảm đi 3 kg, hệ thống phanh cũng nhẹ hơn 2 kg, cấu trúc Airbox giúp giảm thêm 1,5 kg nữa và cuối cùng là hệ thống treo mới giúp giảm đi 16 kg. Nguyên bản xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép hình ngôi sao đẹp mắt sơn đen, đi kèm với đó là bộ lốp cao cấp Pirelli P Zero. Tuy nhiên ở lần tái xuất Sài Gòn mới đây, xe bất ngờ được chủ nhân lựa chọn bộ mâm đa chấu của người anh em McLaren 650S. Bên cạnh đó, chiếc McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam được trang bị hệ thống phanh đĩa carbon ceramic hiệu năng cao và cùm phanh được sơn vàng nổi bật thay cho cùm phanh màu xám mờ trước đó. Khi vận hành ở vận tốc 200 km/h và xe gặp chướng ngại vật, hệ thống phanh đĩa nói trên chỉ mất 117 mét để dừng xe lại hoàn toàn. Cản sau có thiết kế ấn tượng, hệ thống ống xả đối xứng đặc trưng của các dòng xe McLaren và nổi bật nhất chính là sự xuất hiện của chiếc cánh gió to bản, giúp gia tăng lực ép cho thân xe xuống mặt đường. Ngoài ra, một chi tiết đáng chú ý khác được nhiều người quan tâm ở chiếc siêu xe McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam là lớp sơn Glacier White ở phần ngoại thất đắt hơn đến 8000$ so với màu sơn cam McLaren Orange tiêu chuẩn, toàn bộ nội thất còn được bọc trong một lớp da nappa cao cấp màu da bò. Tính khí động học và cảm giác lái của 720S được các kĩ sư của McLaren đặc biệt quan tâm với việc bổ sung hệ thống Proactive Controller II, 720S cũng được trang bị thêm chế độ drift, đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát độ quăng đuôi của thân xe để drift an toàn hơn. McLaren 720S có tỉ lệ khối lượng/mã lực chỉ là 1,78 kg, thấp hơn cả 675LT và chiếc F12 tdf. Hãng xe Anh Quốc tự hào tuyên bố rằng nhờ động cơ mới mà lượng khí thải CO2 được giảm xuống chỉ còn 249 g/km và tiêu hao chỉ 10,9 lít/100 km, giảm đi 10% mức tiêu hao nhiên liệu so với 650S. McLaren 720S được trang bị khối động cơ M840T V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Xe sử dụng hộp số SSG ly hợp kép nên chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa đạt 341 km/h. Ngoài ra, McLaren 720S tăng tốc từ 0-200 km/h trong vòng 7,8 giây, hoàn thành 400 m đường đua và quãng đường ¼ dặm lần lượt chỉ mất 10,3 giây và 9,7 giây. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 720S mà người chơi xe tại Sài Gòn đã phải bỏ ra. Được biết, một chiếc McLaren 720S sẽ có giá bán rơi vào khoảng hơn 20 tỷ đồng, trong khi đó, biến thể mui trần Spider được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân chào bán với mức giá hơn 25 tỉ Đồng. Video: Siêu xe McLaren 720S thế hệ mới.