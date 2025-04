Range Rover “dài ngoằng sang chảnh” rao bán chỉ 2,5 tỷ đồng

Chiếc xe Range Rover Autobiography LWB đời 2014 là bản trục cơ sở dài (LWB) mang biển số Hà Nội. Đặc biệt, xe đã được chủ cũ nâng cấp mạnh tay cả ngoại hình lẫn trang bị để tiệm cận với phiên bản SVAutobiography facelift – vốn chỉ xuất hiện từ năm 2015 và bản facelift mới được trình làng vào năm 2018. Ngoại thất của xe SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB được làm mới với cụm đèn pha LED ma trận, thay thế cho loại bi-xenon nguyên bản. Xe csở hữu nhiều công nghệ mới và ngoại thất đẹp mắt, và đặc biệt là dòng chữ “SVAutobiography” phía sau – gợi nhớ đến dòng cao cấp nhất trong phân khúc. Dù đã có tuổi đời hơn một thập kỷ, lớp sơn đen vẫn bóng bẩy, ngoại hình giữ được độ mới khá tốt. Những chi tiết nâng cấp giúp chiếc SUV cỡ lớn trông không hề lỗi thời so với các mẫu xe hiện đại. Không gian cabin được bọc da bò cao cấp với chất lượng vẫn ở mức ổn định sau 11 năm sử dụng. Ghế da vẫn căng và ít nhăn, chỉ có một số vùng da bóng lên do sử dụng lâu dài – điều khó tránh trên xe đã qua sử dụng. Với cấu hình 4 chỗ ngồi sang trọng, chiếc Range Rover này được trang bị hàng ghế sau độc lập, có đầy đủ tính năng như chỉnh điện đa hướng, sưởi/làm mát, massage và màn hình giải trí riêng. Ghế trước cũng được trang bị chỉnh điện đa hướng và sưởi. Trung tâm điều khiển nổi bật với màn hình 8 inch có khả năng hiển thị nội dung riêng biệt cho người lái và hành khách, cùng dàn âm thanh cao cấp Meridian và cần số dạng núm xoay đặc trưng. Dưới nắp capo là khối động cơ V8 siêu nạp 5.0L, cho công suất 503 mã lực và 625 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Là một sản phẩm của thương hiệu Land Rover, xe được trang bị hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Response, giúp chinh phục đa dạng địa hình – từ phố thị đến off-road. Với số tiền chỉ hơn 2 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu một mẫu SUV hạng sang, tiện nghi không kém cạnh một chiếc Maybach GLS 480 mới có giá hơn 8,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức giá này rẻ hơn gần 3 lần so với một chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 mới nhưng vẫn mang đến trải nghiệm tiện nghi và đẳng cấp không hề thua kém. Dĩ nhiên, việc lựa chọn xe Range Rover Autobiography LWB đã qua sử dụng luôn đi kèm những đánh đổi nhất định, song đây vẫn là một lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai đề cao giá trị sử dụng và đẳng cấp thương hiệu. Video: Chi tiết SUV Range Rover Autobiography LWB thế hệ mới.

