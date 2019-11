Những chi tiết cắt bỏ trên Honda City E giá rẻ tại Việt Nam

Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) vẫn chưa công bố giá bán Honda City E mới, nhưng theo nhân viên kinh doanh của Honda Việt Nam thì mẫu City E có giá bán niêm yết 529 triệu đồng. Nhìn chung, mức giá này thấp hơn 30 triệu đồng so với City CVT (559 triệu đồng), 70 triệu đồng so với City TOP (599 triệu đồng) và 89 triệu đồng so với City Modulo hàng đầu (589 triệu đồng). Được biết, so với phiên bản tiêu chuẩn City G, phiên bản giá rẻ City E sẽ không có nhiều sự khác biệt đến từ ngoại hình. Tuy nhiên Honda City E 2019 mới sẽ bị cắt giảm một số trang bị tiêu chuẩn để hạ giá thành. Chi tiết giúp khách hàng có thể nhận dạng 2 phiên bản này chỉ tới từ phần xi-nhan trên gương (phiên bản G) nay đã được chuyển xuống phần thân xe, phía sau hộc bánh trước và trên bản E sẽ không còn đèn sương mù. Ngoài ra trên mẫu sedan Honda City E mới này, nó vẫn sở hữu các trang bị ngoại thất tương tự như bản G với bộ mâm hợp kim 16 inch sơn 2 màu và hệ thống đèn pha dạng Halogen tích hợp đèn định vị LED ban ngày. Để có mức giá thấp hơn so với phiên bản City G, phiên bản City E đã bị cắt bỏ đi màn hình cảm ứng 6,8 inch để thay thế bằng đầu đọc CD đơn giản; gương xe cắt tính năng gập điện; gương trang điểm, đèn cốp và camera lùi cũng đều bị cắt bỏ. Ngoài ra, các trang bị khác giống bản G như ghế nỉ, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hoà một vùng chỉnh cơ, gương chiếu hậu chỉnh điện. Các trang bị an toàn… vẫn được giữ nguyên. Phiên bản City E không có khác biệt về động cơ và hộp số, xe vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) SOHC dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 v/p và mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4.600 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại đại lý, hiện nay khách hàng đã có thể đặt cọc trước với mức giá xe Honda City E là 529 triệu đồng. Đây sẽ là một gợi ý dành cho những người đang có nhu cầu mua sedan hạng B số tự động với giá bán dễ tiếp cận để phục vụ cho gia đình hoặc chạy dịch vụ. Video: CHi tiết xe Honda City E giá rẻ tại Việt Nam.

