BMW i Vision Dee - concept "bà tám" biết nói chuyện và tự đổi màu

BMW i Vision Dee mới (trong đó Dee là viết tắt của “Digital Emotional Experience” - trải nghiệm cảm xúc kỹ thuật số) cũng thể hiện tầm nhìn của BMW về tương lai không xa, khi mà dòng sedan cỡ nhỏ của hãng là 3-Series được chuyển sang dạng thuần điện. Kiểu dáng tổng thể của BMW i Vision Dee chạy điện gây bất ngờ vì mang nét cổ điển, hao hao 3-Series thế hệ E30 (1982). Nhiều chi tiết đặc trưng của BMW được thể hiện như lưới tản nhiệt hình quả thận, đèn pha kép và đường gấp khúc Hofmeister Kink. Tuy nhiên phần đầu xe tính đến trục bánh trước khá ngắn, còn trục cơ sở dài rõ nét. Các nhà thiết kế của BMW đã chọn phong cách tối giản cho xe, với cửa xe không có tay nắm còn bộ mâm mặt kín... để làm nền cho những tính năng công nghệ cao. Đèn pha và lưới tản nhiệt có thể phối hợp để tạo nên những “biểu tượng phygital” (từ ghép của physical + digital, kết hợp giữa vật lý và kỹ thuật số) bằng công nghệ E-Ink, cho phép chiếc xe “biểu cảm” như người. Khả năng tương tác khá đa dạng, từ thể hiện sự vui mừng, ngạc nhiên, tán thành hoặc phản bác. Theo BMW, “tính cách“ của xe được quyết định thông qua cơ chế trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, nhưng giờ đây không chỉ gói gọn trong phạm vi khoang cabin, mà được thể hiện ngay từ bên ngoài. Các cửa sổ bên của chiếc xe cũng mang tính tương tác cao khi có thể hiển thị hình ảnh đại diện của chủ sở hữu lúc mở khóa. Cùng với đó là màu sắc toàn bộ thân xe và cả phần mâm xe có thể tự thay đổi cho phù hợp với “tâm trạng“ chiếc xe, với số lượng màu đổi được lên tới 32 sắc thái khác nhau. Để làm được điều này, thân xe được chia thành 240 mảng màn hình E-Ink, mỗi một mảng có thể được tinh chỉnh riêng biệt. Bên trong xe, các nút bấm và công tắc vật lý đã bị loại bỏ, thậm chí cả bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí iDrive đặc trưng của xe BMW đã biến mất. i Vision Dee cũng không có bất cứ màn hình nào cả. Thay vào đó là thiết kế cực kỳ tối giản, chỉ có ghế, vô-lăng và hệ thống Mixed Reality Slider. Cụ thể, toàn bộ khu vực phía sau vô-lăng, vốn là bảng táp-lô trong các thiết kế xe truyền thống, giờ đây là một bề mặt cảm ứng to lớn để người dùng có thể điều chỉnh các thông số của xe. Trong khi đó, các thông tin về khả năng vận hành của xe cũng như hệ thống giải trí hoặc định vị dẫn đường đều được hiển thị ngay trên kính chắn gió theo phong cách HUD. Chủ xe cũng có thể tùy biến cách sắp xếp nội dung trên HUD theo 5 kiểu khác nhau. Vô-lăng cũng mang nét khác biệt so với truyền thống khi sở hữu chấu dạng dọc và được tích hợp các điểm tiếp xúc cảm ứng phygital để thực hiện thao tác điều chỉnh thông số xe. Với cách bố trí như vậy, người lái sẽ tránh bị mất tập trung khi lái xe do không phải cúi xuống hay nhìn vào giữa xe quá lâu, đảm bảo an toàn tốt hơn. Là xe concept nên số lượng các ý tưởng "điên rồ" trên mẫu xe điện thông minh BMW i Vision Dee này được đưa vào sản xuất thương mại hoàn chỉnh sẽ không nhiều. Tuy nhiên thông qua nó, BMW đã cho thấy phần nào đường hướng phát triển trong tương lai, đặc biệt là với nền tảng xe điện Neue Klasse dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025. Video: BMW ra mắt chiếc xe ý tưởng i Vision Dee concept.

