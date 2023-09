ArcFox Kaola 2024 - MPV điện cho các "hot mom", chỉ từ 428 triệu đồng

Mới đây, chiếc MPV nhỏ gọn chạy điện thuần túy của ArcFox - thương hiệu con của BAIC - chiếc xe Kaola đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc, sau nhiều tháng hãng xe non trẻ này úp mở về 1 chiếc xe dành riêng cho các bà mẹ có con trẻ. ArcFox Kaola 2024 mới là chiếc xe "thân thiện với mẹ và bé", với các tính năng của sản phẩm chủ yếu giúp các bà mẹ giải quyết những vấn đề hàng ngày... ArcFox là hãng đầu tiên tung ra mẫu xe MPV điện ArcFox Kaola 4 chỗ và sẽ bổ sung thêm mẫu 5 chỗ vào Quý 3 năm sau. Tính đến thời điểm ra mắt, đơn đặt hàng xe mới đã lên tới 5.206 chiếc. Mức giá xe ArcFox Kaola 2024 dao động từ 131.800 nhân dân tệ cho đến 169.800 nhân dân tệ (tương đương 428 triệu đồng đến 551 triệu đồng), khá hấp dẫn nếu xét về yếu tố đây là dòng xe MPV cỡ nhỏ thuần điện. Khách hàng khi mua xe sẽ được hưởng 6 quyền lợi bao gồm 3 năm học trung cấp không lãi suất, cho thuê tài chính không trả trước, 3 năm đi lại không giới hạn miễn phí, bảo hành xe 5 năm hoặc 120.000 km, bảo hành trọn đời cho ba bộ nguồn điện, và dịch vụ lắp đặt và sạc pin nhà thông minh 7kW trọn đời, nâng cấp OTA miễn phí trọn đời và trợ cấp thay thế 5.000 nhân dân tệ độc quyền cho chủ sở hữu ôtô BAIC New Energy. Ngoài ra, chiếc xe ArcFox Kaola mới cũng sẽ cung cấp thêm tùy chọn rèm cho cửa sổ trời toàn cảnh, có giá 79 nhân dân tệ, tương đương 256.252 đồng, nhưng trong thời gian giới hạn, hết thời gian này, tùy chọn sẽ trở về giá 399 nhân dân tệ, khoảng 1,3 triệu đồng. Trước khi bắt đầu với Kaola, chúng tôi sẽ nhắc bạn rằng ArcFox là một thương hiệu ôtô điện trực thuộc BAIC, hãng xe này được thành lập vào năm 2018 với tên gọi nội địa là Jihu, tuy nhiên, tên quốc tế của thương hiệu này là ArcFox. Hiện tại, dòng mẫu ArcFox bao gồm ba loại xe: ArcFox αS (Alpha S) sedan, ArcFox αT (Alpha T) SUV và Kaola mới ra mắt gần đây. Ở đây chúng tôi sẽ nhấn mạnh rằng ArcFox hợp tác chặt chẽ với Huawei. Kết quả là những chiếc xe của họ có hệ thống lái tự động Huawei và hệ điều hành Harmony OS bên trong. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của ArcFox không cao, với doanh số tích lũy là 8.269 chiếc vào năm 2023. Có vẻ như Kaola là chiếc xe cuối cùng có thể thúc đẩy mức độ phổ biến của thương hiệu này. ArcFox Kaola của BAIC được ra mắt dưới dạng xe dành cho cha mẹ và con cái thuộc tầng lớp trung lưu có trẻ sơ sinh. Vì phân khúc kỳ lạ trên thị trường, chiếc xe này đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Theo thông tin của nhà sản xuất thì đây là một chiếc MPV cỡ nhỏ nhưng nhìn lại trông giống sự kết hợp mờ nhạt giữa hatchback, station wagon và van, dù vậy, chúng ta sẽ vẫn gọi nó là MPV vì nó thực sự có cửa trượt phía sau. Kiểu dáng bên ngoài của ArcFox Kaola rất tròn trịa và hình dáng trông tương đối dễ thương, tạo nên sự gần gũi nhất định, chiếc xe này vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu với đèn pha hình bầu dục và những đường nét mượt mà. Cản trước của ArcFox Kaola trông giống như một nụ cười. Nó cũng có đường mái bóng bẩy và các cột D hơi nghiêng, bộ mâm được sơn màu trắng-đen cá tính. Nhìn từ phía sau, chiếc xe MPV cỡ nhỏ này có cụm đèn hậu duy nhất với logo ArcFox được chiếu sáng. Nói về kích thước của ArcFox Kaola, xe có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.500 mm x 1.870 mm x 1.655 mm, còn chiều dài cơ sở 2.820 mm. Bây giờ, chúng ta hãy ngồi bên trong ArcFox Kaola, nơi chiếc xe này có kiểu dáng gọn gàng với màn hình nổi, màn hình LCD nhỏ và vô lăng ba chấu đáy phẳng. Nó cũng có lỗ thông hơi hình tròn. Bên trong, ArcFox Kaola có camera trên cột B giám sát hàng ghế sau bên trái dành riêng cho trẻ em. Nhờ đó, các bà mẹ có thể quan sát con mình trên màn hình trung tâm khi lái xe, tránh phải nhìn lại phía sau. Các tính năng thân thiện với trẻ em khác của Kaola là điều hòa không khí chống vi khuẩn, PM 2.5, PM10, phấn hoa, bộ lọc bụi và đèn cực tím. Khi xe được khóa và cảm biến bên trong phát hiện không có người bên trong, đèn UV sẽ bật và khử trùng cabin. Nó cũng có thể được kích hoạt từ xa bằng ứng dụng. Theo ArcFox, quá trình khử trùng cấp y tế sẽ đạt được sau 15 phút làm việc. ArcFox Kaola cũng đã hợp tác với Goodbaby International, công ty phát triển và bán một số thiết bị dành cho trẻ em. Họ cùng nhau phát triển ghế trẻ em điều chỉnh điện tử. Ghế có thể chuyển sang tư thế nằm để cho bé ngủ ngon hơn. Độ bền kết cấu của ghế trên xe ArcFox Kaola tăng 156% so với ghế trẻ em tiêu chuẩn. ArcFox Kaola cũng có một thanh ray bên trong xe giúp trẻ em và bà mẹ mang thai vào trong xe. Và cuối cùng, ghế sau bên phải có thể nghiêng 140 độ trong khi ghế trước bên phải có thể gập lại. Đồng thời, Kaola còn hỗ trợ chế độ sinh thái đa phương tiện cho trẻ em và xe được tích hợp sẵn Baby Bus, Himalaya, Tencent Video, v.v. Để các mẹ có thể nghỉ ngơi tốt hơn trong chuyến du lịch, ArcFox Kaola được trang bị một chiếc ghế được thiết kế đặc biệt dành cho các mẹ, giúp phân bổ đều trọng lượng cơ thể lên lưng, mông, cẳng chân và bàn chân, từ đó, giúp các hot mom ngồi thoải mái hơn và nghỉ ngơi tốt hơn. Không gian riêng tư ở hàng ghế sau thuận tiện cho mẹ hút sữa và cho con bú. Ngoài ra, Koala còn cung cấp tay vịn lên xuống xe ở cửa với “góc nhìn một mét” để thuận tiện cho trẻ em lên xuống xe, cùng với sàn xe thấp với chiều cao chỉ 340 mm giúp cải thiện đáng kể sự thuận tiện cho trẻ em. bà bầu và trẻ sơ sinh lên xuống xe. Sau khi chúng ta vào bên trong Kaola, tiếp đến, hãy nói thêm vài lời về hệ thống truyền động của nó. Mỗi phiên bản của chiếc MPV ArcFox Kaola đều được trang bị tiêu chuẩn một động cơ điện duy nhất ở trục trước cho công suất tối 163 mã lực. Tốc độ tối đa của nó được giới hạn ở mức 160 km/h. Vì vậy, công suất đầu ra của Kaola khá thấp. Nhưng hãy nhớ rằng chiếc xe này được sản xuất dành cho mẹ và con, không phải dành cho người lái xe đua. Về phần pin sẽ là loại LFP do CATL sản xuất với công suất 58,86 kWh. Đối với phạm vi hoạt động của Kaola là 500 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Chiếc MPV cỡ nhỏ ArcFox Kaola có thể sạ c ở tốc độ tối đa từ 30%-80%, trong thời gian 26 phút. ArcFox Kaola sẽ được định vị để tập trung vào người dùng là mẹ, nói đúng ra thì hiện tại trên thị trường chưa có mẫu nào có thể cạnh tranh được với nó trong cùng lĩnh vực. Nhưng xét về vẻ ngoài dễ thương và định vị mẫu MPV nhỏ gọn, nói rộng ra, nó cũng hướng đến người tiêu dùng nữ. Video: Chi tiết MPV điện ArcFox Kaola 2024 của Trung Quốc.

