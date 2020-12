Alpina XB7 2021 - SUV hạng sang cỡ lớn hơn 3,2 tỷ đồng

Mặc dù đã có khá nhiều sản phẩm xe hơi hiệu suất cao dựa trên nguyên mẫu của BMW, nhưng hiện Alpina vẫn là một thương hiệu hoàn toàn độc lập. Mới đầu, thương hiệu xe sang Alpina được biết đến như một nhà sản xuất các thiết bị văn phòng, sau đó đa dạng hóa thành các bộ phận và trang bị độ cho BMW vào những năm 1960. Mối quan hệ hợp tác giữa BMW và Alpina sau đó trở nên tốt đến mức những sản phẩm của Alpina có thể được bảo dưỡng tại tất cả các đại lý của BMW và sẽ nhận được đầy đủ bảo hiểm nếu có vấn đề về bảo hành. Để cả 2 thương hiệu đều có thể tồn tại một cách độc lập trên thị trường và tránh trùng lặp với các sản phẩm của bộ phận M Performance, Alpina thường sẽ sử dụng những đường nét thiết kế mềm mại, thanh lịch và sang trọng hơn. Nhìn vào chiếc Alpina XB7 2021 mới này có thể nhận thấy một diện mạo bề thế, thể thao đặc trưng nhưng vẫn duy trì được vẻ đẹp lịch lãm đáng kinh ngạc. Tương tự như phiên bản thương mại mạnh mẽ nhất hiện nay BMW X7 M50i, Alpina XB7 2021 vẫn được trang bị khối động cơ động cơ V8 4.4L tăng áp kép, tuy nhiên công suất được nâng lên mức 621 mã lực tại dải vòng tua 5500 - 6600 vòng/phút và momen xoắn cực đại 800 Nm tại dải vòng tua 2000 - 5000 vòng/phút. Để làm được điều này, Alpina XB7 2021 được bổ sung thêm 2 cửa nạp turbo lớn hơn, hệ thống tản nhiệt mới và hệ thống ống xả thép không gỉ nâng cấp. Như vậy, Alpina XB7 2021 mạnh hơn X7 M50i đến 91 mã lực và 50 Nm, hứa hẹn mang tới hiệu năng vận hành mạnh mẽ và đỉnh cao hơn. Khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h của XB7 được Alpina công bố là 4.0 giây, vận tốc tối đa 290 km/h. Với mức giá xe Alpina XB7 2021 là 141.300 USD (khoảng 3.275 tỷ đồng), đây được xem là một sự lựa chọn đầy tinh tế khi so sánh với những chiếc SUV siêu sang 7 chỗ như Bentley Bentayga và biến thể AMG - Maybach của Mercedes GLS. XB7 sở hữu cản trước mới sắc sảo hơn cùng dòng chữ “ALPINA” nêu bật sức mạnh thương hiệu. Cản sau cũng được tinh chỉnh lại cùng hệ thống 4 ống xả hình ovan bằng kim loại được đặt đối xứng ở 2 bên. Ngoài ra, Alpina XB7 2021 được trang bị bộ mâm tiêu chuẩn đa chấu kích thước 21 inch, đi kèm là hàng loạt tùy chọn như bộ mâm 23 inch với thiết kế đa chấu truyền thống của Alpina, lốp Pirelli P Zero hiệu suất cao,... Tiến vào bên trong, thiết kế khoang cabin của Alpina XB7 2021 mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp tương tự như BMW X7. Một số thay đổi đáng chú ý như vô-lăng thể thao đặc trưng của Alpina bọc da Lavalina, logo Alpina trên núm xoay điều chỉnh hệ thống thông tin giải trí iDrive, tấm ốp kim loại in số thứ tự của xe trên bảng điều khiển trung tâm, cần số pha lê, ốp bậc cửa phát sáng,... Khách hàng có thể lựa chọn thiết lập 6 hoặc 7 chỗ ngồi cho Alpina XB7 2021, đáng chú ý là tùy chọn ghế thuyền trưởng cho hàng ghế thứ 2. Về trải nghiệm lái thực tế, Alpina XB7 2021 có khả năng vận hành mạnh mẽ và thể thao đúng như những con số chính thức được hãng xe công bố. Đạp mạnh chân ga XB7 và âm thanh uy lực đến từ khối động cơ V8 tăng áp kép chắc chắn sẽ trở nên đặc biệt thu hút đối với mọi tín đồ tốc độ. Sự kết hợp giữa lực kéo khổng lồ và hộp số tự động 8 cấp ZF đã được tinh chỉnh lại để tính toán chi tiết thời điểm tăng tốc và mang đến những thao tác mượt mà, trơn tru nhất. Chắc chắn rằng BMW sẽ không có ý định phát triển một phiên bản M Performance cho mẫu X7. Do đó, XB7 có khả năng sẽ trở thành biến thể hàng đầu cho dòng SUV hạng sang cỡ lớn này. Alpina XB7 2021 có mức giá khởi điểm 141.300 USD (khoảng 3.275 tỷ đồng), chưa bao gồm 995 USD (khoảng 23 triệu đồng) phí vận chuyển. Theo kế hoạch, Alpina sẽ chính thức bàn giao những sản phẩm đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Vieo: BMW Alpina XB7 2021, SUV uy lực bậc nhất thế giới.

