Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc mặn mà của Minh Tuyết - Hà Phương

Giải trí

Nhan sắc mặn mà của Minh Tuyết - Hà Phương

Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát, Minh Tuyết - Hà Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Minh Tuyết (phải) gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo. Trong khi đó, Hà Phương lại mang vẻ đẹp nền nã, dịu dàng. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết (phải) gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo. Trong khi đó, Hà Phương lại mang vẻ đẹp nền nã, dịu dàng. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết theo đuổi phong cách quyến rũ, cá tính, Hà Phương chuộng váy áo khoe vẻ dịu dàng, nền nã. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết theo đuổi phong cách quyến rũ, cá tính, Hà Phương chuộng váy áo khoe vẻ dịu dàng, nền nã. Ảnh: FB Hà Phương.
Hai chị em nữ ca sĩ đều toát lên vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành và đầy cuốn hút theo năm tháng. Ảnh: FB Hà Phương.
Hai chị em nữ ca sĩ đều toát lên vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành và đầy cuốn hút theo năm tháng. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết và Hà Phương sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của hai nữ ca sĩ là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Theo Báo Phụ Nữ Thủ Đô, Hà Phương gắn bó với dòng nhạc dân ca. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết và Hà Phương sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của hai nữ ca sĩ là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Theo Báo Phụ Nữ Thủ Đô, Hà Phương gắn bó với dòng nhạc dân ca. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết sang Mỹ du học ngành thời trang, sau đó quyết định ở lại phát triển sự nghiệp ca hát. Những ngày đầu ở nước ngoài, em gái Hà Phương sống nhờ nhà bạn học, tự tìm hiểu môi trường âm nhạc bằng cách đến các cửa hàng băng đĩa để nắm bắt thị hiếu. Đến nay, Minh Tuyết có sự nghiệp thành công. Ảnh: FB Hà Phương.
Minh Tuyết sang Mỹ du học ngành thời trang, sau đó quyết định ở lại phát triển sự nghiệp ca hát. Những ngày đầu ở nước ngoài, em gái Hà Phương sống nhờ nhà bạn học, tự tìm hiểu môi trường âm nhạc bằng cách đến các cửa hàng băng đĩa để nắm bắt thị hiếu. Đến nay, Minh Tuyết có sự nghiệp thành công. Ảnh: FB Hà Phương.
Giống Minh Tuyết và Hà Phương, Cẩm Ly cũng ca hát nhiều năm qua. Theo Vietnamnet, thế mạnh, cũng là điểm đặc trưng, của Cẩm Ly trong dân ca là sự hồn hậu, chân phương tự nhiên - không thể tập luyện hay có được bằng xử lý kỹ thuật. Ảnh: FB Minh Tuyết.
Giống Minh Tuyết và Hà Phương, Cẩm Ly cũng ca hát nhiều năm qua. Theo Vietnamnet, thế mạnh, cũng là điểm đặc trưng, của Cẩm Ly trong dân ca là sự hồn hậu, chân phương tự nhiên - không thể tập luyện hay có được bằng xử lý kỹ thuật. Ảnh: FB Minh Tuyết.
Ba chị em nhà Cẩm Ly luôn yêu thương, ủng hộ nhau. Theo Thanh Niên Việt, khi Cẩm Ly sang Mỹ phẫu thuật, Minh Tuyết là người đưa Cẩm Ly khám chữa bệnh, nấu nướng, chăm sóc Cẩm Ly sau khi phẫu thuật. Ảnh: FB Minh Tuyết.
Ba chị em nhà Cẩm Ly luôn yêu thương, ủng hộ nhau. Theo Thanh Niên Việt, khi Cẩm Ly sang Mỹ phẫu thuật, Minh Tuyết là người đưa Cẩm Ly khám chữa bệnh, nấu nướng, chăm sóc Cẩm Ly sau khi phẫu thuật. Ảnh: FB Minh Tuyết.
Cẩm Ly từng chia sẻ: "Tôi xác định từ đầu rồi, rằng Hà Phương, Minh Tuyết đẹp hơn, tôi xấu nhất. Hay, Hà Phương, Minh Tuyết hát hay hơn, tôi hát dở hơn. Tôi chấp nhận hết, không quan tâm dù đúng hay sai. Trong ba đứa, tôi là lớn nhất...Ảnh: FB Minh Tuyết.
Cẩm Ly từng chia sẻ: "Tôi xác định từ đầu rồi, rằng Hà Phương, Minh Tuyết đẹp hơn, tôi xấu nhất. Hay, Hà Phương, Minh Tuyết hát hay hơn, tôi hát dở hơn. Tôi chấp nhận hết, không quan tâm dù đúng hay sai. Trong ba đứa, tôi là lớn nhất...Ảnh: FB Minh Tuyết.
...Có thể nhiều người như fan thì không chấp nhận, không chịu rằng Minh Tuyết hay hơn, Hà Phương xinh hơn. Nhưng tôi không quan tâm, ai muốn tôi cho hết, cũng là chị em mình cả, cũng là của mình thôi", Cẩm Ly nói. Ảnh: FB Minh Tuyết.
...Có thể nhiều người như fan thì không chấp nhận, không chịu rằng Minh Tuyết hay hơn, Hà Phương xinh hơn. Nhưng tôi không quan tâm, ai muốn tôi cho hết, cũng là chị em mình cả, cũng là của mình thôi", Cẩm Ly nói. Ảnh: FB Minh Tuyết.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Minh Tuyết #Hà Phương #ca sĩ Minh Tuyết #ca sĩ Hà Phương #Cẩm Ly

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT