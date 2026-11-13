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Chính trị

Người dân không bắt buộc di dời khi chuyển hơn 40 km2 đất Phú Thọ về Hà Nội

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, 243 hộ dân thuộc diện điều chỉnh địa giới từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội không phải di dời nếu không có nguyện vọng.

Thiên Tuấn

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu khi phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, chiều 13/11.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Quốc hội.

Về phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhiều đại biểu quan tâm đến việc bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh.

Đây cũng là những nội dung Chính phủ đã chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai ngay trong quá trình lập hồ sơ đề án.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ chỉ đạo 2 địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch trong khu vực chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ: "243 hộ gia đình với 1.057 người chuyển về xã Ba Vì (Thành phố Hà Nội) nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn".

Đặc biệt, những giấy tờ đã được cấp trước đó tiếp tục được sử dụng, người dân không bắt buộc phải thực hiện cấp đổi đồng loạt sau khi điều chỉnh địa giới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, Hà Nội và Phú Thọ đang rà soát, lập danh mục các dự án, công trình, tài sản thuộc phạm vi 40,06 km2 để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, bảo đảm không phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Chính phủ cũng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị.

"Bộ Chính trị đã thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo để 2 địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Về việc chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện theo hướng bổ sung yêu cầu hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Đối với những hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện chuyển giao để tiếp tục xử lý, người dân không phải nộp lại hồ sơ.

Về chính sách, người dân thuộc khu vực điều chỉnh được hưởng các chính sách của Thành phố Hà Nội. Trường hợp chính sách đang thực hiện có mức hưởng cao hơn thì tiếp tục được áp dụng đến hết thời gian quy định hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách thay thế.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 1 của dự thảo nghị quyết về diện tích tự nhiên điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Thành phố Hà Nội là 40,06 km2, với quy mô dân số 1.057 người. Thời điểm nghị quyết có hiệu lực cũng được đề nghị giữ nguyên là ngày 1/1/2027.

Đối với các đề xuất quy định chi tiết mốc thời gian rà soát dự án, cơ chế ngân sách và điều khoản riêng về bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, Bộ trưởng cho biết, những nội dung này đã được pháp luật chuyên ngành quy định và xác định trong lộ trình thực hiện đề án.

Do đó, Chính phủ xin tiếp thu để chỉ đạo triển khai theo thẩm quyền, không bổ sung các quy định này vào nghị quyết.

"Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc để từ ngày 1/1/2027 việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống nhân dân, Vườn quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần vào lợi ích phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước", Bộ trưởng nêu rõ.

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