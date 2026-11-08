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Xã hội

Ngã xe đạp xuống kênh nước, bé trai tử vong thương tâm

Trong lúc đạp xe đi chơi, cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019, phường Hóa Châu, TP Huế) không may bị ngã xuống kênh nước tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019) bị đuối nước tại phường Hóa Châu.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 8/11, cháu N.Đ.Đ.K đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đến khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may bị ngã xe, rơi xuống kênh nước và mất tích.

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Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: HP

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

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