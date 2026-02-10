Hà Nội

Netizen bật cười trước hình ảnh mèo nhăm nhe 'cỗ xe' ông Táo

Cộng đồng trẻ

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc các chú mèo với đủ mọi biểu cảm khi đối diện với 'cá chép ông Táo' đã khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mỗi dịp Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), hình ảnh những chú cá chép đỏ rực rỡ được chuẩn bị để đưa tiễn các vị thần về trời là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu của người Việt.
Thế nhưng, trong mắt những "hoàng thượng" bốn chân, những chú cá chép này dường như không phải là "phương tiện giao thông" của thần linh, mà lại là... một bữa tiệc buffet tươi sống đầy mời gọi.
Những chú mèo với đủ mọi "chiêu trò" tiếp cận mục tiêu. Tận dụng mọi địa hình, từ việc ngồi trên dép cho đến nép sau bình thuốc, các "hoàng thượng" kiên trì chờ đợi thời cơ khi chủ nhân lơ là.
Có chú mèo ngồi im lìm như một pho tượng, mắt không rời khỏi chiếc chậu đựng cá, như thể đang tính toán xem "cỗ xe" này bao giờ thì khởi hành vào bụng mình.
"Phen này ông Táo chắc phải bắt Grab về trời thôi, xe cộ thế này thì hỏng hết rồi!" - Một cư dân mạng hóm hỉnh bình luận.
Để bảo vệ các "ông cá", có gia đình đã phải dùng đến lồng bàn sắt đậy kín. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được chú mèo vàng ngồi canh chừng với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Đôi mắt "khóa chặt" mục tiêu không rời...
Có những trường hợp "dở khóc dở cười" khi các chú mèo đã nhanh chân thực hiện ý đồ. Hình ảnh một chú mèo tam thể ngậm chặt chú cá chép trong miệng khiến dân mạng vừa thương cho gia chủ, vừa không nhịn được cười.
Ngay cả khi cá đã được đặt lên bàn thờ trang trọng, giữa khói hương nghi ngút, các chú mèo vẫn không bỏ cuộc. Chúng lặng lẽ ngồi dưới chân bàn, ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Dù khiến các gia chủ phải "thót tim" hay vất vả canh chừng, nhưng không thể phủ nhận rằng chính những khoảnh khắc này đã làm cho ngày Tết ông Công ông Táo trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
