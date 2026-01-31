Hà Nội

Năng lực kỳ diệu của loài chim chỉ nặng bằng một nửa thìa cà phê muối

Giải mã

Năng lực kỳ diệu của loài chim chỉ nặng bằng một nửa thìa cà phê muối

Chim ruồi (họ Trochilidae) là nhóm chim nhỏ bé nhưng phi thường, nổi tiếng với khả năng bay lơ lửng và màu sắc óng ánh rực rỡ.

Là những loài chim nhỏ nhất thế giới. Nhiều loài chim ruồi chỉ dài 5–7 cm và nặng chưa đến 2 gram - bằng một nửa thìa cà phê muối, trong đó chim ruồi ong ở Cuba được xem là loài chim nhỏ nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ vỗ cánh đáng kinh ngạc. Tùy loài, cánh chim ruồi có thể vỗ từ 50 đến hơn 80 lần mỗi giây, tạo ra âm thanh vo ve đặc trưng giống côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng bay lơ lửng và bay lùi. Chim ruồi là nhóm chim duy nhất có thể bay lùi và đứng yên giữa không trung nhờ chuyển động cánh theo hình số 8 cực kỳ linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc lông không phải do sắc tố. Nhiều mảng lông óng ánh của chim ruồi hình thành từ cấu trúc vi mô phản xạ ánh sáng, khiến màu sắc thay đổi theo góc nhìn và cường độ ánh sáng. Ảnh: Pinterest.
Trao đổi chất cực kỳ cao. Chim ruồi có nhịp tim có thể vượt 1.200 lần mỗi phút khi bay, buộc chúng phải ăn liên tục để duy trì năng lượng sống. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn chủ yếu là mật hoa. Mỏ dài và lưỡi hình ống giúp chim ruồi hút mật hoa hiệu quả, đồng thời chúng cũng ăn côn trùng nhỏ để bổ sung protein. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò thụ phấn quan trọng. Khi hút mật, phấn hoa bám lên mỏ và đầu chim ruồi, giúp thụ phấn cho nhiều loài thực vật đặc hữu ở châu Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Chỉ phân bố tự nhiên ở châu Mỹ. Họ chim ruồi Trochilidae chỉ xuất hiện tại Bắc, Trung và Nam Mỹ, với sự đa dạng cao nhất ở vùng rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
