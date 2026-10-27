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Mazda CX-5 2027 từ 31.485 USD thêm trợ lý AI Google Gemini "đấu" Honda CR-V

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 2027 từ 31.485 USD thêm trợ lý AI Google Gemini "đấu" Honda CR-V

Mazda CX-5 2027 đã nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với trợ lý AI Google Gemini trên toàn bộ phiên bản, đồng thời trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.

Hải Nam
Những khách hàng tại thị trường Mỹ muôn lên đời Mazda CX-5 thì có lễ nên cân nhắc trước khi xuống tiền, bởi mẫu xe mà họ đang quan tâm đang có những cập nhật mới nhất. Ở đời 2027, mẫu crossover của Mazda được bổ sung hàng loạt tính năng mới, tiếp tục cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.
Những khách hàng tại thị trường Mỹ muôn lên đời Mazda CX-5 thì có lễ nên cân nhắc trước khi xuống tiền, bởi mẫu xe mà họ đang quan tâm đang có những cập nhật mới nhất. Ở đời 2027, mẫu crossover của Mazda được bổ sung hàng loạt tính năng mới, tiếp tục cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.
Đáng chú ý nhất là trợ lý AI Google Gemini trên Mazda CX-5 2027 được tích hợp trên tất cả phiên bản thông qua hệ thống thông tin giải trí mới. Người dùng có thể tương tác với trợ lý ảo bằng các yêu cầu tương tự khi sử dụng điện thoại hỗ trợ Google, qua đó hạn chế việc phải thao tác trực tiếp khi đang lái xe.
Đáng chú ý nhất là trợ lý AI Google Gemini trên Mazda CX-5 2027 được tích hợp trên tất cả phiên bản thông qua hệ thống thông tin giải trí mới. Người dùng có thể tương tác với trợ lý ảo bằng các yêu cầu tương tự khi sử dụng điện thoại hỗ trợ Google, qua đó hạn chế việc phải thao tác trực tiếp khi đang lái xe.
Bên cạnh đó, hệ dẫn động bốn bánh (AWD) trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng CX-5 2027. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp và sử dụng nhiên liệu xăng 87 octane.
Bên cạnh đó, hệ dẫn động bốn bánh (AWD) trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng CX-5 2027. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp và sử dụng nhiên liệu xăng 87 octane.
Mazda CX-5 2027 được trang bị tiêu chuẩn loạt công nghệ hỗ trợ người lái, gồm kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù cùng hệ thống theo dõi sự tập trung của người lái.
Mazda CX-5 2027 được trang bị tiêu chuẩn loạt công nghệ hỗ trợ người lái, gồm kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù cùng hệ thống theo dõi sự tập trung của người lái.
Về an toàn, Mazda CX-5 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và hệ thống theo dõi mức độ tập trung của người lái.
Về an toàn, Mazda CX-5 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và hệ thống theo dõi mức độ tập trung của người lái.
Về thiết kế, CX-5 2027 không có nhiều thay đổi đáng kể về ngoại thất so với phiên bản trước, vẫn theo ngôn ngữ Kodo của thương hiệu Nhật Bản. Tại Mỹ, CX-5 2.5 S Select có giá khởi điểm 31.485 USD, đã bao gồm phí vận chuyển.
Về thiết kế, CX-5 2027 không có nhiều thay đổi đáng kể về ngoại thất so với phiên bản trước, vẫn theo ngôn ngữ Kodo của thương hiệu Nhật Bản. Tại Mỹ, CX-5 2.5 S Select có giá khởi điểm 31.485 USD, đã bao gồm phí vận chuyển.
Phiên bản S Preferred được nâng cấp với mâm 19 inch, trong khi các bản Premium và Premium Plus bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp như ghế bọc da và cửa cốp chỉnh điện. Phiên bản cao cấp nhất S Premium Plus có giá từ 40.935 USD.
Phiên bản S Preferred được nâng cấp với mâm 19 inch, trong khi các bản Premium và Premium Plus bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp như ghế bọc da và cửa cốp chỉnh điện. Phiên bản cao cấp nhất S Premium Plus có giá từ 40.935 USD.
Mazda vốn được đánh giá cao về cảm giác lái, ngay cả trên những mẫu crossover. Với khách hàng tìm kiếm một mẫu xe hybrid mang thương hiệu Mazda, hãng hiện có CX-50 Hybrid. Tuy nhiên, CX-50 Hybrid sử dụng nền tảng hệ truyền động tương đồng với Toyota RAV4 Hybrid.
Mazda vốn được đánh giá cao về cảm giác lái, ngay cả trên những mẫu crossover. Với khách hàng tìm kiếm một mẫu xe hybrid mang thương hiệu Mazda, hãng hiện có CX-50 Hybrid. Tuy nhiên, CX-50 Hybrid sử dụng nền tảng hệ truyền động tương đồng với Toyota RAV4 Hybrid.
Với những nâng cấp về công nghệ, khả năng kết nối và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, Mazda CX-5 2027 tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu crossover thực dụng nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái.
Với những nâng cấp về công nghệ, khả năng kết nối và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, Mazda CX-5 2027 tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu crossover thực dụng nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.
Hải Nam
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