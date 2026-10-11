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Quân sự - Thế giới

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì gặp nhiễu động mạnh

Ít nhất 8 người bị thương khi một chuyến bay của hãng hàng không Avianca gặp phải nhiễu động mạnh và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Miami (Mỹ).

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết, chuyến bay của hãng Avianca đang trên hành trình từ Medellin, Colombia, đến sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ) thì chiếc máy bay phải chuyển hướng đến Miami do gặp nhiễu động mạnh.

Chiếc Airbus A320 hạ cánh tại Miami vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 9/10 (giờ địa phương). Hãng hàng không Avianca thông báo sự cố đã khiến 8 người bị thương, trong đó 1 nạn nhân được đưa đến trung tâm cấp cứu với những vết thương nghiêm trọng, trong khi 7 người khác được đưa đến các bệnh viện trong khu vực bằng xe cứu thương.

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Chiếc máy bay của hãng hàng không Avianca đỗ tại sân bay quốc tế Miami ở Miami ngày 9/10/2026. Ảnh: WSVN/ABC Miami/AP.

"Những hành khách không bị thương đã được đưa đến New York vào sáng 9/10", hãng Avianca thông báo, đồng thời khẳng định “sự an toàn của khách hàng và nhân viên là, và sẽ luôn là, nền tảng hoạt động của chúng tôi”.

Mùa hè năm ngoái, 24 người đã phải nhập viện sau khi một chuyến bay của hãng Delta Air Lines gặp phải nhiễu động do giông bão gây ra ở Wyoming, Mỹ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết hành khách và tiếp viên hàng không khi đó đã bị hất văng, đèn báo thắt dây an toàn đã tắt vào thời điểm đó.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ khuyến cáo hành khách nên thắt dây an toàn bất cứ khi nào có thể trên chuyến bay để phòng tránh khả năng máy bay gặp nhiễu động bất ngờ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi nhà hình máy bay

Nguồn video: VTV
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