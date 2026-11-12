“Thần đèn Tư Lũy”, có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn sẽ di dời nguyên khối cổng Parabol, biểu tượng ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngày 11/11/2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng. Công trình dự kiến được dịch chuyển trong 3 tuần, hoàn thành tu sửa, hoàn trả nguyên trạng sau khoảng một tháng.

Nhà trường chủ trương bảo tồn nguyên trạng cổng Parabol trong quá trình di dời. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Để bảo đảm an toàn kết cấu, phương án được lựa chọn là di dời nguyên khối thay vì tháo dỡ rồi xây dựng lại.

Theo phương án kỹ thuật, đơn vị thi công sẽ tiến hành đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, sau đó cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20m.

Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2-3m/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12cm, bảo đảm cao hơn 8cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu “Thần đèn Tư Lũy”, có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn.

GS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, chủ trương của tập thể lãnh đạo nhà trường là tính toán kỹ lưỡng các phương án nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam”, GS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Việc di dời nguyên khối nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hạ tầng giao thông, đồng thời bảo tồn công trình gắn bó với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực lân cận.