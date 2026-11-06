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Số hóa - Xe

Lexus và Toyota triệu hồi tới hơn 176.000 xe tại Trung Quốc

Toyota vừa chính thức phát lệnh triệu hồi tổng cộng 176.737 xe tại thị trường Trung Quốc bao gồm ôtô điện bZ cùng Land Cruiser Prado và Lexus GX 550h.

Nguyễn Thảo
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Theo thông báo từ Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), Toyota vừa chính thức phát lệnh triệu hồi tổng cộng 176.737 xe tại thị trường này. Đợt triệu hồi diện rộng lần này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt dòng xe điện dán nhãn bZ cũng như hai mẫu SUV địa hình danh tiếng là Land Cruiser Prado và Lexus GX 550h.

Chiến dịch lớn nhất liên quan đến liên doanh GAC Toyota với tổng cộng 121.260 xe điện thuộc hai dòng bZ3X và bZ7 bị ảnh hưởng bởi 3 sự cố kỹ thuật khác nhau:

- 100.175 xe SUV bZ3X (sản xuất từ 27/2/2025 - 26/3/2026): Đai ốc cố định thanh cân bằng hệ thống treo trước có nguy cơ bị lỏng do thiếu lực kẹp. Tình trạng này có thể gây ra tiếng động bất thường dưới gầm xe hoặc nguy hiểm hơn là rơi đai ốc, làm mất ổn định khi vận hành.

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Lexus và Toyota triệu hồi tới hơn 176.000 xe tại thị trường Trung Quốc.

- 18.130 xe sedan bZ7 (sản xuất từ 28/10/2025 - 3/8/2026): Lỗi phần mềm hỗ trợ phanh êm (Comfort Stop - CST) khiến lực phanh bị giới hạn khi xe di chuyển ở tốc độ thấp, làm tăng quãng đường phanh và nguy cơ va chạm.

- 2.955 xe sedan bZ7 (sản xuất từ 10/3 - 15/5/2026): Lỗi phần mềm camera phía trước trong quá trình cập nhật qua mạng (OTA) có thể làm vô lăng tự động xoay ngoài ý muốn khi kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái (ICA).

GAC Toyota sẽ thay thế đai ốc miễn phí cho dòng bZ3X và tiến hành cập nhật lại phần mềm khắc phục lỗi cho bZ7.

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Bên cạnh xe điện, Toyota cũng triệu hồi 55.477 xe SUV hybrid bao gồm 47.347 chiếc Land Cruiser Prado (lắp ráp nội địa) và 8.130 chiếc Lexus GX 550h (nhập khẩu).

Bên cạnh mảng xe điện, Toyota cũng triệu hồi 55.477 xe SUV hybrid bao gồm 47.347 chiếc Land Cruiser Prado (lắp ráp nội địa) và 8.130 chiếc Lexus GX 550h (nhập khẩu), sản xuất từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2026.

Sau cuộc điều tra độc lập từ SAMR, cơ quan chức năng phát hiện chốt giữ khớp nối nhanh trên đường dẫn nhiên liệu của các mẫu xe này có thể bị tuột ra khi chịu tác động lực từ bên ngoài, gây nguy cơ va đập làm sút ống và rò rỉ xăng. Đối với lỗi này, các đại lý sẽ kiểm tra, thay mới ống dẫn nhiên liệu (nếu cần) và gia cố thêm nắp che bảo vệ miễn phí cho khách hàng.

Đáng chú ý, sự cố liên quan đến hệ thống nhiên liệu trên dòng Land Cruiser Hybrid cũng đang diễn ra song song tại thị trường Bắc Mỹ với hơn 112.000 xe bị ảnh hưởng tại Mỹ và Canada.

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