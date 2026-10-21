Lenovo ra mắt IdeaPad Vibe 14AGP12 giá rẻ cạnh tranh MacBook Neo

Laptop mới của Lenovo với màn hình 14 inch, AMD Ryzen thế hệ mới, pin 17 giờ và giá từ 23 triệu đồng, hướng đến giới trẻ năng động.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu máy tính xách tay phân khúc phổ thông mới trên phạm vi quốc tế.

Dòng sản phẩm IdeaPad Vibe 14AGP12 là sự kết hợp hài hòa giữa màn hình kích thước 14 inch nhỏ gọn, bộ vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới, dung lượng bộ nhớ RAM tùy chọn lên đến 32GB cùng viên pin cho thời lượng hoạt động vượt mốc 17 giờ liên tục theo các bài kiểm tra tiêu chuẩn từ nhà sản xuất.

Dòng sản phẩm IdeaPad Vibe 14AGP12 giá rẻ của Lenovo vừa ra mắt.

Mẫu máy tính xách tay này vốn là một trong những sản phẩm thuộc dòng IdeaPad Vibe từng được Lenovo giới thiệu tới công chúng vào tháng 9 năm 2026 trong khuôn khổ sự kiện triển lãm công nghệ IFA 2026.

Mức giá khởi điểm khoảng 23 triệu đồng mà nhà sản xuất đưa ra lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông, bởi đây được xem là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đối với dòng MacBook Neo của Apple.

Về mặt cấu hình phần cứng, người dùng khi mua IdeaPad Vibe 14AGP12 có thể tùy chọn giữa hai bộ vi xử lý là Ryzen AI 5 430 hoặc Ryzen AI 7 445 thuộc dòng vi xử lý AMD Gorgon Point.

Bên cạnh đó, Lenovo mang đến khả năng tùy biến rất linh hoạt về mặt bộ nhớ với các mức RAM 8GB, 16GB, 24GB hoặc tối đa 32GB đi kèm dung lượng lưu trữ SSD tương ứng là 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Là mẫu laptop dành cho giới trẻ năng động, IdeaPad Vibe có đến 7 phiên bản màu sắc.

Khả năng kết nối không dây của máy cũng được phân chia theo từng phiên bản, cho phép khách hàng chọn lựa giữa chuẩn Bluetooth 5.3 kết hợp Wi-Fi 6 hoặc nâng cấp lên chuẩn Bluetooth 5.4 đi kèm Wi-Fi 7 hiện đại hơn.

Tất cả các phiên bản của dòng máy này đều sở hữu chung một tiêu chuẩn màn hình tấm nền IPS kích thước 14 inch, độ phân giải 1200p, tần số quét 60Hz, độ sáng tối đa 400 nit và độ phủ màu đạt 45% NTSC.

Ngoài ra, dù tài liệu tham khảo thông số kỹ thuật sản phẩm của Lenovo có đề cập đến tùy chọn pin 65Wh, các biến thể thương mại thực tế hiện tại đều xuất xưởng với dung lượng pin 50Wh.

Mặc dù vậy, thiết bị vẫn đạt thời lượng sử dụng ấn tượng lên tới 17,7 giờ khi phát video chuẩn 1080p từ bộ nhớ nội bộ ở mức độ sáng màn hình 150 nit.

Các cổng kết nối trên IdeaPad Vibe.

Về mức giá tại khu vực Vương quốc Anh và Châu Âu, phiên bản trang bị chip Ryzen AI 5 430 cùng ổ cứng 256GB và RAM đơn kênh 16GB có giá khởi điểm từ 28 triệu đồng.

Trong trường hợp người dùng giảm dung lượng RAM xuống còn 8GB trên hệ thống tùy chỉnh cấu hình của hãng, giá bán sẽ hạ xuống mức 21 triệu đồng.

Trái ngược với thị trường Châu Âu, tại thị trường Bắc Mỹ, Lenovo hiện chỉ phân phối phiên bản chạy bộ vi xử lý Ryzen AI 7 445 mạnh mẽ hơn.

Mẫu máy tính này đang có mức giá khởi điểm 23,5 triệu đồng đối với cấu hình cơ bản gồm RAM 8GB và ổ cứng 256GB, giữ nguyên toàn bộ các thông số kỹ thuật nền tảng khác tương tự như các thị trường quốc tế.

Người tiêu dùng quan tâm có thể truy cập trang web chính thức của Lenovo để cập nhật chi tiết về cấu hình cũng như các chương trình ưu đãi đi kèm.