“Mắt tròn mắt dẹt” xem cây mít chi chít quả không đếm xuể

Dân mạng từng được một phen trầm trồ trước hình ảnh cây mít cổ thụ chi chít quả ở Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội). Nhiều người bình chọn đây là cây mít sai quả bậc nhất Việt Nam. Ảnh chụp màn hình Từ hình ảnh có thể thấy, cây mít cổ thụ tỏa nhiều nhánh nhỏ. Từ gốc đến tất cả các nhánh, thậm chí nhánh cây nhỏ trên ngọn cũng lúc lỉu quả. Ảnh chụp màn hình Đây là một cây mít trĩu trịt quả khác được một tài khoản đăng tải trên Facebook khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: FB Nguyễn Đức Cây mít nhiều trái đến nỗi không thể đếm được. Ảnh: FB Vu Ha Cây mít dai năm nào cũng cho hàng trăm quả, chi chít như lợn con. Ảnh: FB Phan An Là mít dai nên khi chín loại này không thơm kiểu nức mũi mà chỉ thoang thoảng. Ảnh: FB Phan An Một cây mít cho quả từ gốc đến ngọn ở Nghệ An khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Ảnh: Facebook Cây mít "vỡ kế hoạch" được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook Cây mít xuyên qua quán cà phê ở Tuyên Quang, quả lúc lỉu từ gốc đến ngọn. Ảnh: Facebook Khoảng tháng 3 hàng năm, cây mít bắt đầu cho trái. Đến tháng 5, trái lớn, vỏ xanh đồng đều, mọc kín nhiều đoạn gốc và thân cây. Cuối tháng 6, mít sẽ chín dần, tỏa hương thơm đặc trưng. ảnh: Facebook

