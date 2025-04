Điện lực Tây Ninh: Biết gì về nhà thầu vừa trúng gói mua sắm phụ kiện lưới điện?

Ngày 22/01/2025, Công ty Điện lực Tây Ninh ban hành Quyết định số 90/QĐ-PCTN, phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm các loại phụ kiện lưới điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025”, với giá dự toán 4,370 tỷ đồng. Chỉ một ngày sau, ngày 23/01/2025, đơn vị này tiếp tục ban hành Quyết định số 101/QĐ-PCTN, chính thức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

Một phần Quyết định số KQ2500035200_2503221020. Nguồn MSC.

Tiếp đó, ngày 06/02/2025, Công ty Điện lực Tây Ninh có Quyết định số 135/QĐ-PCTN (E2500035200_2502060944), phê duyệt hồ sơ mời thầu. Đồng thời, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu "Mua sắm các loại phụ kiện lưới điện phục vụ nhu cầu SXKD năm 2025, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm các loại phụ kiện lưới điện phục vụ nhu cầu SXKD năm 2025" tại Quyết định số KQ2500035200_2503221020 ngày 22/3/2025.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Việt Trường (Công ty Việt Trường) trúng thầu với giá 3,181 tỷ đồng, giúp chủ đầu tư tiết kiệm 1,189 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu. Gói thầu có thời gian thực hiện trong 12 tháng.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 17/2/2025, ngoài Công ty Việt Trường còn có ba nhà thầu khác tham gia nhưng không trúng thầu. Cụ thể: Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn xếp hạng thứ hai với giá dự thầu 3,330 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết bị điện Hoàng Việt xếp hạng thứ ba với giá 3,400 tỷ đồng; Công ty TNHH Điện Nam Việt xếp hạng thứ tư với giá 3,439 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều gói thầu cho các doanh nghiệp ngành điện miền Tây

Công ty TNHH MTV Việt Trường được thành lập vào tháng 8/2015, có trụ sở tại phường 16, quận 8, TP HCM, do ông Trương Thanh Trường là người đại diện pháp luật. Nhà thầu hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, đã tham gia tổng cộng 368 gói thầu, trong đó trúng 105 gói, trượt 233 gói, 23 gói đang chờ kết quả và 7 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Việt Trường tính đến ngày 28/3/2025, đạt hơn 273,2 tỷ đồng, tất cả đều với vai trò độc lập. Điểm đáng chú ý, phần lớn các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đều thuộc các công ty điện lực khu vực miền Tây Nam Bộ.

Trụ sở Chi nhánh Công ty Việt Trường. Ảnh website công ty.

Cụ thể, từ năm 2017 đến 2022, nhà thầu trúng 10/30 gói thầu tại Công ty Điện lực Cà Mau, với tổng giá trị 28,4 tỷ đồng. Cùng thời gian này, doanh nghiệp cũng thắng 9/18 gói thầu tại Công ty Điện lực Kiên Giang (24,06 tỷ đồng), 6/18 gói thầu tại Công ty Điện lực Vĩnh Long (12,36 tỷ đồng) và 6/15 gói thầu tại Công ty Điện lực Sóc Trăng (21,02 tỷ đồng).

Giai đoạn 2023 - 2025, Việt Trường tiếp tục nối dài thành tích khi trúng toàn bộ 5/5 gói thầu tại Công ty Điện lực Long An, với tổng giá trị 22,18 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà thầu khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy của Công ty Điện lực Bạc Liêu khi trúng 7/7 gói thầu, tổng giá trị 16,47 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ năm 2018 đến 2024, Việt Trường đã trúng 7/15 gói thầu tại Công ty Điện lực TP Cần Thơ, với tổng giá trị 5,96 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với 4/4 gói thầu tại Công ty Điện lực Trà Vinh, tổng giá trị 6,23 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hai năm 2023 - 2024, Việt Trường còn thành công tại Công ty Điện lực Đồng Tháp với 3/4 gói thầu, tổng giá trị 4,75 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3/2025, nhà thầu này tiếp tục ghi dấu ấn khi trúng Gói thầu 02: Hộp công tơ, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công, thiết bị đo lường năm 2025" do Công ty Điện lực Long An làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá trị 5,189 tỷ đồng, được phê duyệt theo Quyết định số KQ2500015197_2503060936 ngày 6/3/2025.