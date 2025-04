Bật mí loại “cỏ dại” đắt ngang chung cư tại Việt Nam

Đông trùng hạ thảo là sự hợp sinh giữa nấm và sâu rất đặc biệt. Vào mùa đông ẩm ướt, bề ngoài đông trùng hạ thảo giống như những con côn trùng (động vật). Ảnh: Internet Nhưng sang mùa hè, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất và phát tán các bào tử. Ảnh: Báo Bình Phước Trong số các loại đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo Tây Tạng (hay còn gọi sâu cỏ) được coi là “tiên dược” tự nhiên, có chất lượng tốt nhất. Ảnh: Vuonsam Khu vực Tây Tạng có độ cao khoảng 4.500-6.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình trong năm từ 0-3 độ C, ít người sinh sống, môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm, là điều kiện lý tưởng để đông trùng hạ thảo cho chất lượng tối ưu. Ảnh: TiemthuocbacSaiGon Đây là lý do khiến loại sâu cỏ có xuất xứ từ vùng Tây Tạng này được giới nhà giàu săn mua, dù giá "đắt hơn vàng ròng". Ảnh: Alofood Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo có giá dao động từ 100-500 triệu đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Thegioiruoungam Trong đó, đông trùng hạ thảo Tây Tạng có giá khởi điểm khoảng 700 triệu đồng/kg, với loại đắt nhất lên tới 2,2 tỷ đồng/kg, tương đương giá trị của một căn hộ chung cư. Ảnh: DuocthaoThienPhuc Dù đắt nhưng đông trùng hạ thảo Tây Tạng luôn trong tình trạng "cháy hàng", nhất là dịp Tết Nguyên đán. Người bán cho biết, đông trùng hạ thảo Tây Tạng được phân thành nhiều loại với giá cả khác nhau. Thông thường, khách hàng chỉ mua loại tầm trung, giá dưới 1,2 tỷ đồng/kg, và mỗi lần chỉ mua vài chục gram đến dưới 1 lạng. Ảnh: Internet Với đông trùng hạ thảo Tây Tạng loại vip và thượng hạng là những hàng tuyển chọn hiếm, khách hàng phải đặt trước và thậm chí cả năm mới có hàng. Ảnh: Nhathuoc365

Đông trùng hạ thảo là sự hợp sinh giữa nấm và sâu rất đặc biệt. Vào mùa đông ẩm ướt, bề ngoài đông trùng hạ thảo giống như những con côn trùng (động vật). Ảnh: Internet Nhưng sang mùa hè, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất và phát tán các bào tử. Ảnh: Báo Bình Phước Trong số các loại đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo Tây Tạng (hay còn gọi sâu cỏ) được coi là “tiên dược” tự nhiên, có chất lượng tốt nhất. Ảnh: Vuonsam Khu vực Tây Tạng có độ cao khoảng 4.500-6.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình trong năm từ 0-3 độ C, ít người sinh sống, môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm, là điều kiện lý tưởng để đông trùng hạ thảo cho chất lượng tối ưu. Ảnh: TiemthuocbacSaiGon Đây là lý do khiến loại sâu cỏ có xuất xứ từ vùng Tây Tạng này được giới nhà giàu săn mua, dù giá "đắt hơn vàng ròng". Ảnh: Alofood Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo có giá dao động từ 100-500 triệu đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Thegioiruoungam Trong đó, đông trùng hạ thảo Tây Tạng có giá khởi điểm khoảng 700 triệu đồng/kg, với loại đắt nhất lên tới 2,2 tỷ đồng/kg, tương đương giá trị của một căn hộ chung cư. Ảnh: DuocthaoThienPhuc Dù đắt nhưng đông trùng hạ thảo Tây Tạng luôn trong tình trạng "cháy hàng", nhất là dịp Tết Nguyên đán. Người bán cho biết, đông trùng hạ thảo Tây Tạng được phân thành nhiều loại với giá cả khác nhau. Thông thường, khách hàng chỉ mua loại tầm trung, giá dưới 1,2 tỷ đồng/kg, và mỗi lần chỉ mua vài chục gram đến dưới 1 lạng. Ảnh: Internet Với đông trùng hạ thảo Tây Tạng loại vip và thượng hạng là những hàng tuyển chọn hiếm, khách hàng phải đặt trước và thậm chí cả năm mới có hàng. Ảnh: Nhathuoc365