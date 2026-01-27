Không gian dày đặc vệ tinh, chuyên gia cảnh báo sao?

Ủy ban Viễn thông liên bang Mỹ (FCC) cho phép SpaceX mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink khiến một số chuyên gia lo ngại sẽ có thể tiềm ẩn những rủi ro.
Mới đây, Đỗ Yên Đan tiếp tục khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại vườn hoa mận đang vào độ nở rộ ở Mộc Châu.
Khoikhoi là một trong những tộc người bản địa cổ xưa nhất miền Nam châu Phi, mang bản sắc văn hóa và lịch sử độc đáo.
Từ loài cá bị "ruồng bỏ" vì vẻ ngoài xấu xí, cá lau kiếng ngày nay trở thành đặc sản hấp dẫn, mang đậm hương vị đồng quê.
Ca sĩ Trang Pháp cảm ơn Diệp Lâm Anh vì mỗi năm đều tổ chức cho cô một sinh nhật hoành tráng.
Ẩn mình giữa dãy Hoàng Liên Sơn, Ngũ Chỉ Sơn thu hút du khách bởi địa hình hiểm trở, biển mây bồng bềnh và vẻ đẹp nguyên sơ hiếm gặp của núi rừng Tây Bắc.
Kia Sorento 2026 nhận được hàng loạt nâng cấp về công nghệ an toàn và tiện nghi, đồng thời sắp chia tay các phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có cuộc sống an yên bên gia đình và có thể được cấp trên giúp đỡ trong công việc.
Bên cạnh những phiến đá đồ sộ, căn penthouse còn sở hữu khu sân vườn trên mây với tầm nhìn 360 độ ngắm trọn sông Sài Gòn và Landmark 81.
Mẫn Tiên mới đây ghi điểm khi xuất hiện trong loạt ảnh diện áo dài duyên dáng, đậm chất Á Đông và rất phù hợp với không khí ngày Tết cổ truyền.
Những ngày giáp Tết, làng nghề chỉ xơ dừa An Thạnh bên sông Thom trở thành điểm check-in áo dài độc đáo, níu chân du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc miền sông nước..
Nhờ giàu kẽm, omega-3 và chất béo lành mạnh, một số loại hạt quen thuộc có thể hỗ trợ sinh lực, cải thiện khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản nam giới.
Mẹ chồng Lê Phương đến xem nữ diễn viên đóng kịch. Trước đó, không ít lần Lê Phương khoe mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng.
Khoai lang hỗ trợ giảm cân nhờ giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu, nhưng ăn vào thời điểm phù hợp trong ngày mới giúp phát huy hiệu quả.
Termessos là thành cổ bí ẩn nằm cheo leo trên dãy Taurus ở Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với địa thế hiểm trở và lịch sử bất khuất hiếm có.
Một vật thể lạ bí ẩn nghi UFO được cho là đã được cất giữ tại một căn cứ hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Liệu đó có phải sự thật?
NexPhone là kết quả của hơn 10 năm theo đuổi ý tưởng biến điện thoại thành máy tính duy nhất. Thiết bị có thể chạy Android, Linux và Windows 11.
Hình ảnh Kaity Nguyễn tóc ngắn thu hút sự chú ý của công chúng, bởi không những không làm giảm đi nét nữ tính mà trở nên cuốn hút và thời thượng.
Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ loạt ảnh mới tái hiện lại khoảnh khắc từ năm 2005.
Những ngày đầu năm, hoa cải nở rộ nhuộm vàng trắng cao nguyên Mộc Châu, giữa tiết trời se lạnh và nắng nhẹ, thu hút du khách du xuân, chụp ảnh Tết sớm.
Đặc nhiệm Mỹ đã phát động chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối, tấn công chớp nhoáng vào Venezuela dựa trên kịch bản chiến dịch Am Kelavi của Israel vào Iran mới đây.