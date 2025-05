Sự thật thú vị về giống lợn Việt Nam khiến thế giới phát cuồng

1. Lợn ỉ có nguồn gốc từ vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Lợn ỉ là giống lợn nội địa lâu đời, gắn bó với đời sống nông dân Việt qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest. 2. Ngoại hình đặc trưng với bụng to tròn chạm đất. Lợn ỉ có thân hình tròn lẳn, bụng chạm đất, lưng võng và chân ngắn khiến chúng trông đặc biệt dễ thương. Ảnh: Pinterest. 3. Hình ảnh biểu tượng trong tranh Đông Hồ. Lợn ỉ xuất hiện trong nhiều bức tranh dân gian Đông Hồ, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và sinh sản. Ảnh: Pinterest. 4. Được xuất khẩu sang phương Tây như thú cưng. Từ những năm 1980, lợn ỉ trở nên phổ biến tại Mỹ và Canada với vai trò thú nuôi độc đáo nhờ kích thước nhỏ và tính hiền lành. Ảnh: Pinterest. 5. Có tuổi thọ cao hơn lợn thương phẩm. Trong điều kiện nuôi dưỡng tốt, lợn ỉ có thể sống từ 12–20 năm – lâu hơn hầu hết các giống lợn khác. Ảnh: Pinterest. 6. Trí thông minh khiến chúng dễ huấn luyện. Lợn ỉ có thể học các mệnh lệnh đơn giản như chó, và thường rất thân thiện với con người. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước nhỏ phù hợp với không gian sống đô thị. Khác với lợn thịt thông thường, lợn ỉ chỉ nặng khoảng 35–70kg khi trưởng thành nên dễ nuôi trong nhà. Ảnh: Pinterest. 8. Đang đứng trước nguy cơ mai một giống thuần. Do bị lai tạp và thay thế bởi các giống ngoại nhập, lợn ỉ Việt Nam thuần chủng ngày càng hiếm và cần được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.Mời quý độc giả xem video: Phát hiện nhiều loài cực quý hiếm còn tồn tại nhờ đặt bẫy ảnh. Video do Báo Tri thức & cuộc sống thực hiện.

