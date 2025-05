Nhặt viên đá lạ, tưởng miếng thịt lợn ai ngờ là "báu vật" tiền tỷ

Một ông nông dân Trung Quốc đã tìm thấy viên đá có hình dạng giống hệt miếng thịt lợn trên núi. Ban đầu ông tưởng đó chỉ là vật vô giá trị nhưng sau đó phát hiện đây là bảo vật cực hiếm. Ông kiên quyết từ chối 300 triệu đồng khi có thương gia trả giá 100.000 tệ (khoảng 340 triệu đồng) để mua viên đá này. Ông nghi rằng đây có thể là kho báu giá trị hơn nhiều so với giá được đề nghị. Các chuyên gia xác định đây là loại "đá thịt lợn" cực hiếm, một viên nhỏ tương tự từng được định giá 900.000 tệ (gần 3 tỷ đồng). Viên đá của ông to hơn nên giá trị còn cao hơn nữa. Loại đá này hình thành tự nhiên qua hàng triệu năm, màu sắc tươi như thịt tươi dù không qua xử lý. Đây là món đồ mà giới sưu tầm săn lùng rất nhiều. Tin về viên đá quý lan truyền, dân làng và người các nơi kéo đến xem đông. Ông nông dân phải cầu kỳ giấu viên đá vì sợ bị trộm mất. Sau khi biết giá trị thật, ông quyết định giữ làm vật gia truyền. Ông tin rằng càng để lâu giá trị càng tăng, có thể giúp đỡ con cháu sau này. Đá thịt lợn là một loại đá thiên nhiên, đa số thuộc đá trầm tích, đá silic hoặc đá biến chất, trong quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc thù như vậy. Đá thịt lợn quý giá ở chỗ nó có cả bì, các loại đá với màu đỏ và trắng đan xen có rất nhiều, nhưng chỉ có đá có cả bì mới được gọi là đá thịt lợn. Đặc sắc ở chỗ nhiều phiến đá giống như miếng thịt ba chỉ, miếng thịt quay hay giống như chân giò lợn. Đặc sắc ở chỗ nhiều phiến đá giống như miếng thịt ba chỉ, miếng thịt quay hay giống như chân giò lợn. Điều kỳ lạ nhất của loại đá này là các lớp của đá trông rất giống các lớp da, mỡ và nạc ở thịt lợn. Và chính sự đặc biệt này khiến chúng trở nên nổi tiếng và có giá trị khủng. Không thể tin nổi khi mỗi viên đá có thể được bán với giá gần 4 tỷ đồng. Nhiều người còn cho rằng những “miếng thịt” đá này là do lợn chết phân hủy thành hóa thạch và giữ được hình dạng ban đầu. Tuy nhiên sự thật lại khác. Thực chất, các lớp riêng rẽ của những viên đá cứng và trơn nhẵn này được tạo ra nhờ một chu kỳ đá với các giai đoạn biến chất, lắng đọng trầm tích và silic. Qua quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc trưng như vậy. Thực chất, các lớp riêng rẽ của những viên đá cứng và trơn nhẵn này được tạo ra nhờ một chu kỳ đá với các giai đoạn biến chất, lắng động trầm tích và silic. Qua quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc trưng như vậy. Từ xưa, Từ Hy Thái Hậu đã sở hữu một viên đá quý khủng này. Vì vậy, đá thịt lợn được cho là sản vật quý trong giới nhà giàu ngay từ xa xưa. Hiện nay, viên đá yêu thích của Từ Hy Thái hậu hiện được trưng bày tại Bảo tàng Đài Bắc. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

