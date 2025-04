Định ngủ trưa, tá hoá phát hiện ổ “quái thú” nhung nhúc trong điều hoà

Mọi người trong nhà nghĩ đó là đuôi chuột, nhưng con gái chị H nghi ngờ có rắn bên trong nên gọi thợ đến kiểm tra. Khi thợ đến nhà, mở nắp máy ra, mọi người kinh hãi khi thấy có nhiều đuôi rắn thò ra ngoài. Cuối cùng thợ sửa máy bắt được 7 con "quái thú" trú trong máy điều hòa. Được biết đây là loại rắn cườm.(Ảnh: TN) Theo các chuyên gia, hệ thống thoát nước của điều hòa là nơi lý tưởng cho rắn trú ẩn, đặc biệt trong mùa hè nóng bức. Cây cối phía sau nhà bà H. cũng tạo điều kiện thuận lợi để chúng di chuyển vào nhà. Vụ việc là lời nhắc nhở quan trọng về việc kiểm tra các thiết bị gia đình để đảm bảo an toàn, nhất là trong thời tiết mùa hè. (Ảnh: Znews) Rắn cườm là một loài rắn thuộc họ rắn nước, với kích thước bé nhỏ và hoàn toàn vô hại đối với con người. Rắn cườm có dáng vẻ dễ nhận dạng, thường có lớp vảy màu xanh lục nhạt với các viền đen ngang người, phần đầu rõ ràng phân biệt với cổ. Mặc dù đôi khi chúng cũng có màu sắc khác như đỏ, vàng hoặc cam, nhưng không phổ biến. (Ảnh: ANTĐ) Loài rắn vô hại này phân bố rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ở cả ba miền. Rắn cườm không có nọc độc, vết cắn của loài rắn này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng có thể gây ngứa cho một số người nhạy cảm. (Ảnh: ANTĐ) Thức ăn chính của chúng là thằn lằn, các loài gặm nhấm nhỏ và con cái thường đẻ từ 6 đến 12 trứng. (Ảnh:ANTĐ) Rắn cườm non có chiều dài từ 15 đến 20cm, giống với rắn trưởng thành nhưng màu sắc nhạt hơn. (Ảnh:ANTĐ) Rắn cườm có khả năng leo trèo tốt, thậm chí leo lên vách tường thẳng đứng không có điểm bám. Do đó, chúng thường xuất hiện trên mái nhà và đôi khi còn chui vào máy điều hòa không khí của các hộ gia đình qua đường ống thoát nước. (Ảnh: ANTĐ) Mặc dù không độc, nhưng rắn cườm thường bị nhầm lẫn với rắn lục cườm, một loài rắn thực sự độc hại. Điều này đã dẫn đến nhiều trường hợp "chết oan" khi con người lầm tưởng rằng rắn cườm cũng độc. (Trong ảnh là rắn lục cườm) (Ảnh: ANTĐ) Trên thực tế, rắn cườm không có độc và thường được sử dụng để kiểm soát số lượng các loài động vật gặm nhấm nhỏ trong hệ sinh thái. (Ảnh: ANTĐ) Vì vậy, khi gặp phải rắn cườm, mọi người không cần phải hoảng sợ và có thể xua đuổi chúng đi, thay vì cố gắng giết hại. (Ảnh: ANTĐ) Điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa rắn cườm và rắn lục cườm để tránh những tai nạn không mong muốn. (Ảnh: ANTĐ) Mời quý độc giả xem video: Voọc quần đùi trắng quý hiếm sẽ được bảo tồn tại Hà Nội.

Mọi người trong nhà nghĩ đó là đuôi chuột, nhưng con gái chị H nghi ngờ có rắn bên trong nên gọi thợ đến kiểm tra. Khi thợ đến nhà, mở nắp máy ra, mọi người kinh hãi khi thấy có nhiều đuôi rắn thò ra ngoài. Cuối cùng thợ sửa máy bắt được 7 con "quái thú" trú trong máy điều hòa. Được biết đây là loại rắn cườm .(Ảnh: TN) Theo các chuyên gia, hệ thống thoát nước của điều hòa là nơi lý tưởng cho rắn trú ẩn, đặc biệt trong mùa hè nóng bức. Cây cối phía sau nhà bà H. cũng tạo điều kiện thuận lợi để chúng di chuyển vào nhà. Vụ việc là lời nhắc nhở quan trọng về việc kiểm tra các thiết bị gia đình để đảm bảo an toàn, nhất là trong thời tiết mùa hè. (Ảnh: Znews) Rắn cườm là một loài rắn thuộc họ rắn nước, với kích thước bé nhỏ và hoàn toàn vô hại đối với con người. Rắn cườm có dáng vẻ dễ nhận dạng, thường có lớp vảy màu xanh lục nhạt với các viền đen ngang người, phần đầu rõ ràng phân biệt với cổ. Mặc dù đôi khi chúng cũng có màu sắc khác như đỏ, vàng hoặc cam, nhưng không phổ biến. (Ảnh: ANTĐ) Loài rắn vô hại này phân bố rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ở cả ba miền. Rắn cườm không có nọc độc, vết cắn của loài rắn này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng có thể gây ngứa cho một số người nhạy cảm. (Ảnh: ANTĐ) Thức ăn chính của chúng là thằn lằn, các loài gặm nhấm nhỏ và con cái thường đẻ từ 6 đến 12 trứng. (Ảnh:ANTĐ) Rắn cườm non có chiều dài từ 15 đến 20cm, giống với rắn trưởng thành nhưng màu sắc nhạt hơn. (Ảnh:ANTĐ) Rắn cườm có khả năng leo trèo tốt, thậm chí leo lên vách tường thẳng đứng không có điểm bám. Do đó, chúng thường xuất hiện trên mái nhà và đôi khi còn chui vào máy điều hòa không khí của các hộ gia đình qua đường ống thoát nước. (Ảnh: ANTĐ) Mặc dù không độc, nhưng rắn cườm thường bị nhầm lẫn với rắn lục cườm, một loài rắn thực sự độc hại. Điều này đã dẫn đến nhiều trường hợp "chết oan" khi con người lầm tưởng rằng rắn cườm cũng độc. (Trong ảnh là rắn lục cườm) (Ảnh: ANTĐ) Trên thực tế, rắn cườm không có độc và thường được sử dụng để kiểm soát số lượng các loài động vật gặm nhấm nhỏ trong hệ sinh thái. (Ảnh: ANTĐ) Vì vậy, khi gặp phải rắn cườm, mọi người không cần phải hoảng sợ và có thể xua đuổi chúng đi, thay vì cố gắng giết hại. (Ảnh: ANTĐ) Điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa rắn cườm và rắn lục cườm để tránh những tai nạn không mong muốn. (Ảnh: ANTĐ) Mời quý độc giả xem video: Voọc quần đùi trắng quý hiếm sẽ được bảo tồn tại Hà Nội.