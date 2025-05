Đi dạo công viên, vô tình vớ được viên kim cương siêu khủng

Anh David DeCook, một nhà sưu tầm đá quý từ bang Minnesota, Mỹ, đã tình cờ nhặt được một viên kim cương nâu ánh đồng nặng 3,81 carat tại Công viên Crater of Diamonds ở Arkansas vào cuối tháng 4. (Ảnh: Arkansas Crater of Diamonds State Park) Ban đầu, anh tưởng đó là giấy gói kẹo, nhưng khi nhặt lên, anh nhận ra đó là một viên kim cương quý hiếm. (Ảnh: Người đưa tin) DeCook, sau phát hiện của mình, cho biết anh chưa có kế hoạch bán viên kim cương nhưng chắc chắn sẽ quay lại công viên vào mùa đông để tiếp tục săn tìm kho báu. (Ảnh: Người đưa tin) Công viên Crater of Diamonds ở Murfreesboro, bang Arkansas, Mỹ, là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mà du khách có thể tự do tìm kiếm và giữ lại đá quý họ tìm thấy. Khu vực này từng là miệng núi lửa cách đây hàng triệu năm, nơi các hoạt động địa chất đã đẩy kim cương lên mặt đất. (Ảnh: Wikipedia) Từ năm 1972, chính quyền Arkansas đã mua lại khu vực và biến nó thành công viên mở cửa cho công chúng. Du khách chỉ cần mua vé vào cửa (giá từ 5 đến 8 USD) và có thể mang về mọi thứ họ tìm thấy. Nhờ điều này, công viên thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, với hy vọng tìm được kim cương. (Ảnh: National Park Trust) Tính từ khi trở thành công viên, hơn 35.000 viên kim cương đã được du khách tìm thấy, trong đó có viên Uncle Sam (40,23 carat), viên kim cương lớn nhất từng được đào ở Mỹ. (Ảnh: Rock Seeker ) Gần đây nhất, một bé gái 7 tuổi đã tìm được viên kim cương nâu 2,95 carat đúng ngày sinh nhật của mình. (Ảnh: Washington Times) Sự độc đáo của Crater of Diamonds biến nơi này thành điểm đến đặc biệt cho những ai muốn thử vận may với kim cương. (Ảnh: Arkansas State Parks) Mời quý độc giả xem thêm video: Đấu giá viên kim cương xanh lớn nhất thế giới | VTV24.

