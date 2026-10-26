iPhone Duo hướng đến trải nghiệm đa nhiệm với 6 chế độ

Thiết kế màn hình gập cho phép iPhone Duo chuyển đổi giữa 6 chế độ, đáp ứng từ nhu cầu thao tác nhanh đến giải trí và làm việc trên màn hình lớn.

Sở hữu màn hình gập và bản lề linh hoạt, iPhone Duo được giới thiệu với 6 chế độ sử dụng, hướng đến nhu cầu giải trí, làm việc và đa nhiệm. Thiết bị có thể thay đổi cách bố trí giao diện theo góc mở và hướng đặt máy, giúp người dùng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Sáu chế độ đáp ứng nhiều nhu cầu

Khi gập hoàn toàn, iPhone Duo sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch, phù hợp để xem thông báo, nhắn tin, gọi điện hoặc thanh toán qua Apple Wallet mà không cần mở máy.

Khi mở phẳng theo chiều ngang, màn hình 7,6 inch phục vụ xem phim, chơi game, gọi video và chạy hai ứng dụng cùng lúc. Nếu xoay máy theo chiều dọc, thiết bị phù hợp hơn với việc đọc báo, lướt web, ghi chú và xem video ngắn.

Ở chế độ sách, máy được mở gần hoàn toàn nhưng vẫn giữ một góc gập, hỗ trợ đọc sách điện tử, xem tài liệu và đa nhiệm. Cách bố trí giao diện được thiết kế để người dùng thuận tiện theo dõi nội dung trên màn hình lớn.

Hai chế độ còn lại tận dụng khả năng tự đứng của thiết bị. Với chế độ đặt trên bàn, máy gập khoảng 90 độ, có thể dùng để gọi video, chụp ảnh hẹn giờ hoặc xem nội dung mà không cần cầm trên tay. Trong khi đó, chế độ lều cho phép dựng máy theo hình chữ V, hướng màn hình về phía người dùng để xem thông tin hoặc sử dụng tính năng StandBy hiển thị đồng hồ và tiện ích.

Giá bán và những yếu tố cần cân nhắc

Sáu chế độ sử dụng cho thấy lợi thế của thiết bị màn hình gập không chỉ nằm ở diện tích hiển thị mà còn ở khả năng thích ứng với từng nhu cầu. Tuy nhiên, độ bền bản lề, khả năng tối ưu phần mềm và trải nghiệm thực tế vẫn là những yếu tố quan trọng cần đánh giá.

Theo thông tin được cung cấp, iPhone Duo đã cho đặt trước tại Việt Nam với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Với mức giá này, người dùng cần cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng và lợi ích thực tế trước khi lựa chọn.